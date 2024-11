Personalisierung gewinnt in der Badgestaltung zunehmend an Bedeutung. Anspruchsvolle Konsument:innen suchen nach Lösungen, die ihr ästhetisches Empfinden und ihre Bedürfnisse widerspiegeln. Mit dem neuen Duschsystem Rainshower Aqua Pure erfüllt GROHE SPA diese Ansprüche und bietet gleichzeitig ein unvergleichliches Wellness­Erlebnis - ganz im Einklang mit der Essenz der Premium-Submarke: „Salus per aquam“, lateinisch für „Gesundheit durch Wasser“. Die neue Aufputz-Duschlösung verwandelt das Bad in eine regenerierende Oase und setzt dabei ein markantes Design-Statement mit vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten.

Das Herzstück der Dusche ist das puristisch-elegant gestaltete SmartControl Thermostat. Die nahtlos integrierten Metallknöpfe treten nur bei Betätigung aus dem Gehäuse hervor; ihre gerändelte Oberfläche verleiht der Bedienung eine taktile Dimension, die das visuelle und sensorische Erlebnis verstärkt.

Vielseitige Optionen für maßgeschneiderte Räume

Die verchromte Variante des Duschsystems GROHE Rainshower Aqua Pure ist wahlweise mit schwarzen oder weißen Glaselementen - Hand- und Kopfbrausenböden aus Acrylglas sowie Thermostatauflage aus Sicherheitsglas - verfügbar. Das Duschsystem ist außerdem in der gesamten Farbpalette der GROHE Colors Kollektion jeweils mit schwarzen Glasakzenten erhältlich. Für zusätzlichen Stauraum kann das Duschsystem durch eine höhenverstellbare Ablage aus hochwertigen Materialien wie Sicherheitsglas und Metall ergänzt werden.

Für reines Wohlbefinden

Neben dem ansprechenden Design tragen die durchdachten Funktionalitäten entscheidend zum umfassenden Wellness-Erlebnis bei: Die großzügige Kopfbrause umhüllt Nutzer:innen vollständig und ist sowohl in einer runden (Durchmesser 360 mm) als auch in einer rechteckigen Variante (400 mm x 230 mm) erhältlich. Sie bietet die Wahl zwischen zwei Strahlarten: „Rain“, das an einen sanften Sommerregen erinnert, und „ActiveRain“, ideal zum Ausspülen von Shampoo oder für belebende Massagen. Die Handbrause ergänzt das Erlebnis mit drei Strahlvarianten: „Rain“, „ActiveMassage“ - ein pulsierender Strahl - und „Rain+“, eine beruhigende Mischung aus Luft und Wasser für tiefe Entspannung.

Die Steuerung der Strahlarten sowie der Kopf- und Handbrausen erfolgt intuitiv über das SmartControl Thermostat, das eine präzise Anpassung von Temperatur und Wassermenge ermöglicht. Mit einem einfachen Knopfdruck kann der Wasserfluss vom sparsamen Eco-Modus auf Full Flow reguliert werden, persönliche Einstellungen lassen sich für zukünftige Anwendungen speichern. Als besonderes Wellness-Highlight verfügt das Duschsystem über einen innovativen Filter, der unsichtbar im Thermostat integriert ist und das Wasser der Handbrause von Chlor und geruchsbildenden Stoffen reinigt - für besonders sanftes Wasser, das Haut und Haare schont.

Mit diesem individuellen Duscherlebnis und höchster Designvielfalt erweitert GROHE Rainshower Aqua Pure das exklusive GROHE SPA Portfolio und harmoniert perfekt mit Armaturenlinien wie GROHE Allure -

Erfahren Sie hier mehr über GROHE SPA.