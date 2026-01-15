Dezent und ausdrucksstark: Neue Armaturhebelvariante setzt haptische Akzente im Bad

Individuell wählbar: Erhältlich in drei Farben, mehreren Größen und für alle Wasserentnahmestellen

Langlebig gestaltet: Zeitloses Design, robuste Oberfläche und SilkMove Technologie für dauerhafte Leistung

Moderne Badezimmer setzen auf Kontraste statt auf Einheitlichkeit. Designer:innen kombinieren glatte und strukturierte Oberflächen sowie matte und glänzende Finishes, um Tiefe, Charakter und visuelle Spannung zu schaffen. Ob gerillte Fliesen neben poliertem Stein oder gebürstete Metallakzente in Kombination mit natürlichem Holz - das Zusammenspiel unterschiedlicher Materialien und Oberflächen verleiht dem Raum Raffinesse und eine maßgeschneiderte Note. Als Antwort auf diese gestalterische Entwicklung in der Badplanung präsentiert GROHE Essence eine neue, handwerklich gestaltete Hebelvariante, die visuelle Akzente setzt und das moderne Badkonzepte um eine haptische Komponente ergänzt. Die erweiterte Kollektion bietet dem Fachhandwerk mehr Flexibilität bei der Umsetzung individueller Kundenwünsche - von der Badsanierung bis zum Neubau.

„Die preisgekrönte GROHE Essence Kollektion ist unsere beliebteste Armaturenserie im unteren Luxus-Segment für Projekte in ganz Europa. Die Armaturen überzeugen durch ausgewogene Proportionen und fließende Übergänge. Mit der Einführung der neuen Hebelvarianten und einer Vielzahl von Farboptionen bietet die Essence Kollektion noch mehr Freiheit bei der Individualisierung. Das Design ist von traditionellem Handwerk inspiriert und überträgt alte Fertigungstechniken in einen modernen Kontext. Struktur trifft auf klare Geometrie. Ein haptischer Kontrast, der ein dezentes, aber selbstbewusstes Design-Statement setzt“, sagt Patrick Speck, Leader, LIXIL Global Design EMENA.

Zeitlose Eleganz für jeden Kundenwunsch

Erhältlich in drei langlebigen Oberflächen - Chrom, Cool Sunrise und Warm Sunset - bietet die handwerklich gestaltete Hebelvariante mehrere Größen für ein stimmiges und individuelles Gesamtbild. Zeitlose Gestaltung wird ergänzt durch fortschrittliche Funktionalität dank der Aqua Intelligence® Technologie GROHE SilkMove. Diese leistungsstarke Kartusche ermöglicht eine dauerhaft präzise und mühelose Steuerung von Wasserfluss und Temperatur. Für das Fachhandwerk bedeutet das: weniger Wartungsaufwand und langfristig zufriedene Kund:innen. So bleiben Design, Oberfläche und Funktion über Jahre hinweg makellos. Eine Lösung, die echtes Handwerk verkörpert - innen und außen.