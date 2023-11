ReSus Consult GmbH sucht Key Account Manager Anlagenbau SHK (m/w/d) ID: SHK23040

Unser Kunde ist ein regional marktführender Großhandel in den Bereichen der hochwertigen Lösungen im Anlagenbau. Mit seinen technischen Anwendungen finden die Produkte Verwendung in der Energie- und Gebäudewirtschaft. Als Inhaber geführtes Unternehmen ist er Zulieferer für die größten und namhaftesten Anlagenbauer in Deutschland. Herausragende technische und qualitative Reputation, kundengerechte Lösungen sowie ein deutschlandweiter Verbund leistungsfähiger Mittelständler prägen den Unternehmensgeist.