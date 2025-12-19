In der Welt der modernen Badgestaltung begeistern innovative Produkte nicht nur Planende, Ausführende und Konsument*innen, sondern auch die Expertenjurys von renommierten Design Awards. Gleich drei der internationalen Designauszeichnungen gingen innerhalb von nur wenigen Monaten an die barrierefreie JOICE Walk In+ von Artweger.

Der iF Produkt Design Award, der German Design Award und last but not least der red dot sind die wohl bekanntesten und begehrtesten Design-Auszeichnungen in Europa. Die JOICE Walk In +, ein modernes 2 in 1 Konzept überzeugte gleich alle drei Jurys und ist somit 3 facher Design-Award Preisträger.

Die Jurys zeigten sich von der Idee einer barrierefreien Walk In, in der man auch baden kann, begeistert.

Damit haben alle Installateurbetriebe eine völlig neue hervorragende Möglichkeit, ihren anspruchsvollen Kunden eine besonders ausgezeichnete, innovative Lösung für ihr Projekt zu bieten.

Mit den verschiedenen Frontfarben ist die JOICE Walk In + optisch ein echter Hingucker im modernen Badezimmer. Auf den ersten Blick erscheint sie mit ihrer breiten türlosen Glasfront als eine zeitgemäße offene Duschlösung. Doch das Highlight der JOICE Walk In + verbirgt sich hinter der stilvollen Walk In-Optik: Eine hochgezogene Duschwanne, die dreiseitig als komfortable Badewanne geformt ist. Die Zugangsseite ist bis zum Boden offen, wodurch ein barrierefreier Einstieg in den Duschplatz gewährleistet wird. Zum Baden wird ein mitgeliefertes Schott in die Wanne eingesetzt und mit einem Hebel sicher verschlossen. Eine durchgehende Dichtung sorgt für völlige Dichtheit im Türbereich.

Die JOICE Walk In + bietet dank ihres geraden Schottes selbst bei Wannenlängen von 150 cm und 160 cm genügend Platz zum Baden. Mit der Wannenbreite von 85 cm steht auch seitlich ausreichend Platz zum Entspannen beim Baden und Duschen zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt der JOICE Walk In + ist ihre einfache Reinigung.

Gerhard Aigner, Artweger Geschäftsführer: „Wir freuen uns sehr und sind stolz auf diese Anerkennungen.Sie sind eine weitere Bestätigung dafür, dass wir mit der JOICE Walk In+ ein Produkt geschaffen haben, das nicht nur trendig im Design ist sondern einen echten Mehrwert bietet.“

www.artweger.de