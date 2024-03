Ganz nach dem Motto ,Platz ist in der kleinsten Hütte’ machen sich Raumsparbadewannen schlank im Bad und ermöglichen entspannende Wannenbäder auch in Bädern mit begrenztem Platzangebot. Sie ziehen sich in eine Ecke zurück, sind meist im Fußbereich schmaler und schaffen so mehr Bewegungsfläche im kleinen Bad. So bieten die innovativen Badewannen nicht nur Komfort, sondern auch eine Reihe von Vorteilen:

1. platzsparend: Mit ihrem schlanken und platzsparenden Design passen Raumsparbadewannen perfekt in kleine Bäder, ohne Kompromisse beim Badeerlebnis einzugehen.

2. komfortabel: Trotz ihrer kompakten Größe bieten Raumsparbadewannen ausreichend Platz, um sich nach einem langen Tag oder sportlichen Aktivitäten zu entspannen und ein wohltuendes Bad zu genießen.

3. stilvoll: Raumsparbadewannen sind in verschiedenen modernen Designs und Farben Weiß Glanz und Weiß Matt erhältlich und fügen sich nahtlos in jeden Badezimmerstil ein. Sie verleihen dem Bad ein großzügiges Raumgefühl und eine ästhetische Note.

4. energieeffizient: Dank ihrer kompakten Größe benötigen Raumsparwannen weniger Wasser und damit weniger Energie zum Aufheizen, was zu Einsparungen bei den Betriebskosten führt.

5. multitasking: Eine Raumsparwanne kann auch Wellness! Sie bringt auf Wunsch wohltuende Unterwassermassagen, farbiges Licht und Entertainment ins kleine Bad.

6. hochwertig: Alle Repabad Raumsparwannen werden aus hochwertigem Sanitäracryl gefertigt und durchlaufen genauste Qualitätskontrollen, bevor sie das Lager verlassen.

Das Repabad-Sortiment bietet eine schöne Auswahl an hochwertigen Raumsparwannen und Wellness-Optionen für die Badewanne. Diese Kombination verwandelt das kleine Bad in eine Oase der Entspannung!