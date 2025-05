Das Bildungszentrum der Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe in Soest wird aktuell für 61,7 Millionen Euro umfassend modernisiert. Ziel ist es, eine zukunftsweisende Lernumgebung für die Fachkräfte von morgen zu schaffen. Ein besonderes Highlight des Projekts ist das innovative Energiekonzept, bei dem die nachhaltigen Rohrleitungssysteme von aquatherm eine entscheidende Rolle spielen.

Der Baubeginn erfolgte im September 2023, die Fertigstellung ist für Sommer 2028 geplant. Während der Bauphase werden drei bestehende Hallen nacheinander abgerissen und durch moderne Neubauten ersetzt, wobei der Schulungsbetrieb aufrechterhalten bleibt. Eine vierte Halle wird vollständig modernisiert. Neben einer optimierten Raumgestaltung mit viel Licht, Luft und guter Akustik setzt das Projekt auf ein nachhaltiges Energiekonzept. Ein Eisspeicher in Kombination mit Photovoltaik-Anlagen und mehreren Wärmepumpen sorgt für eine effiziente Beheizung im Winter und eine passive Kühlung im Sommer. Durch dieses Konzept werden jährlich rund 255 Tonnen CO 2 eingespart. Eine Besonderheit ist die direkte Einbindung der Anlagentechnik in die Ausbildung: Die Eisspeicheranlage wird aktiv für Schulungen im Rahmen der SHK-Meisterkurse genutzt.

Nachhaltige Gebäudetechnik: aquatherm als zentraler Partner

Ein zentraler Bestandteil des Energiekonzepts, das vom Planungsbüro Weidemann in Bad Sassendorf geplant wurde, ist der Eisspeicher mit einem Fassungsvermögen von rund 900 m³, der in Kombination mit drei leistungsstarken Sole-Wärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 600 kW für die Beheizung und Kühlung des Gebäudes sorgt. Ergänzt wird das System durch einen Gasspitzenlastkessel mit einer Leistung von 560 kW, der bei besonders kalten Temperaturen zusätzliche Heizleistung bereitstellt. Das gesamte Anlagenvolumen umfasst 25.200 Liter eines Wasser-Glykol-Gemisches, das eine effiziente Wärmeübertragung gewährleistet und die Gesamtperformance der Anlage optimiert.

Die gesamte zentrale Anlagentechnik zu den einzelnen Komponenten des Energiekonzepts besteht aus Rohrleitungen von aquatherm, speziell aquatherm blue. Eingesetzt wurden rund 600 m des Systems in Rohrdurchmessern zwischen 32 und 250 mm. Gedämmt werden die Rohrleitungen je nach Anforderung mit Kautschuk oder Glaswolle. Die Installation erfolgte durch die Firma Metternich Haustechnik aus Windeck-Rosbach, die seit über 25 Jahren bevorzugt mit Rohrleitungen von aquatherm arbeitet.

Das Rohrleitungssystem aquatherm blue aus dem korrosionsbeständigen Kunststoff Polypropylen (PP) zeichnet sich durch seine hohe Eigendämmung aus – besonders gegenüber dünnwandigen Metall-Rohren. Damit neigt aquatherm blue weniger zur Bildung von Schwitzwasser bei einem niedrigen Temperaturniveau auf der Quellenseite, wie es bei dem System in Soest der Fall ist. „Zudem erfordert die komplexe Regelungstechnik das Setzen von vielen Temperaturfühlern. Dies ist bei aquatherm blue über Einschweißsättel einfach zu realisieren – bei anderen Systemen muss jedes Mal ein T-Stück gesetzt werden“, erklärt Frank Euteneuer, Geschäftsführer Vertrieb bei Metternich Haustechnik. „Zudem vereinfacht es die Verarbeitung enorm, dass wir es mit nur einem Material und einem System über alle Rohrdimensionen hinweg zu tun haben.“

Weitere Vorteile von aquatherm blue im Bildungszentrum Soest

Die Entscheidung für den Einsatz von aquatherm blue im Bildungszentrum Soest basiert auf weiteren Produkteigenschaften:

Hohe Energieeffizienz: Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit von aquatherm Rohrleitungen werden Energieverluste minimiert und der Wirkungsgrad der Anlage maximiert.

Korrosionsbeständigkeit: aquatherm blue aus PP ist widerstandsfähig gegen Korrosion und Ablagerungen, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird.

Einfache und sichere Installation: Durch ihre außergewöhnlich guten Schweißeigenschaften verschmelzen aquatherm Rohre und Fittinge zu einer homogenen, stoffschlüssigen Einheit. Hierfür werden Rohr und Fitting mit Hilfe hierfür vorgesehener Werkzeuge kurz angewärmt und anschließend einfach zusammengefügt.

Nachhaltigkeit: aquatherm Produkte bestehen aus umweltfreundlichen Materialien und tragen somit zur Ressourcenschonung bei.

Fazit

Das Bildungszentrum Soest setzt mit seiner Modernisierung auf ein innovatives und nachhaltiges Energiekonzept, das zukunftsweisende Technologien mit praxisnaher Ausbildung verbindet. Die Kombination aus Eisspeicher, Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen reduziert den CO₂-Ausstoß erheblich, während das Rohrleitungssystem aquatherm blue durch seine besonderen Produkteigenschaften und einfache Verarbeitung überzeugt. So entsteht nicht nur eine moderne Lernumgebung, sondern auch ein Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen.