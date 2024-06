In der Bivalenzanwendung erhöht das Daikin Hybridmodul die Anlagensicherheit durch Systemredundanz. Die kompakten Abmessungen machen die Installation besonders einfach und flexibel: So ist eine horizontale und vertikale Ausrichtung des Moduls möglich. Das Easy-Installation-Kit ist mit einer EPP-Wärmedämmung isoliert, so dass keine Wärme verloren geht. Dank des integrierten 20-Liter-Minipuffer und einem optional integrierten 3- Wege-Umschaltventil für Warmwasserbereitung (nachrüstbar) vereinfacht es die Installation einer Daikin Altherma Wärmepumpe. In Kombination mit der Monoblock-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 M ist das Hybridmodul die einfachste Art, ein bestehendes Heizsystem auf den geforderten 65 Prozent Anteil Erneuerbare Energien zu bringen.