Der Walraven-Projektkoordinator Süddeutschland und Österreich Toni Sebald erweiterte seine nachgewiesene Brandschutzkompetenz und ist nun Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS).

Das 25-köpfige Expertenteam bei Walraven verfügt über zertifiziertes Fachwissen im Bereich vorbeugender beziehungsweise gebäudetechnischer Brandschutz. Gemeinsam mit Anwendungstechniker Karl-Heinz Ullrich ist Sebald der zweite EIPOS-Sachverständige beim Spezialisten für Befestigungs- und Brandschutzprodukte.

Information Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)

Die Fachfortbildung befähigt zur Beurteilung und Fortschreibung von Planungen des gebäude- und anlagentechnischen Brandschutzes bis hin zur Begleitung und Beratung bei der Ausführung. Schwerpunkt ist darüber hinaus die Planung und Dokumentation der technischen Gebäudeausrüstung, insbesondere im Hinblick auf den späteren Nachweis des Bestandsschutzes beziehungsweise der allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Erstellungszeitpunkt.

Eine Übersicht über alle zertifizierten Sachverständigen sowie Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS) von Walraven finden Sie auf unserer Kontaktseite.

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.