07.11.2025  Pressemeldung Alle News von Walraven

Noch mehr nachgewiesene Brandschutzkompetenz bei Walraven

Toni Sebald ist EIPOS-Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz

Der Walraven-Projektkoordinator Süddeutschland und Österreich Toni Sebald erweiterte seine nachgewiesene Brandschutzkompetenz und ist nun Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS).

Das 25-köpfige Expertenteam bei Walraven verfügt über zertifiziertes Fachwissen im Bereich vorbeugender beziehungsweise gebäudetechnischer Brandschutz. Gemeinsam mit Anwendungstechniker Karl-Heinz Ullrich ist Sebald der zweite EIPOS-Sachverständige beim Spezialisten für Befestigungs- und Brandschutzprodukte.

Information Sachverständiger für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS)

Die Fachfortbildung befähigt zur Beurteilung und Fortschreibung von Planungen des gebäude- und anlagentechnischen Brandschutzes bis hin zur Begleitung und Beratung bei der Ausführung. Schwerpunkt ist darüber hinaus die Planung und Dokumentation der technischen Gebäudeausrüstung, insbesondere im Hinblick auf den späteren Nachweis des Bestandsschutzes beziehungsweise der allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Erstellungszeitpunkt.

  • Eine Übersicht über alle zertifizierten Sachverständigen sowie Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS) von Walraven finden Sie auf unserer Kontaktseite.

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.

Walraven GmbH
Walraven GmbH
Karl-von-Linde-Strasse 22
95447 Bayreuth
Deutschland
Telefon:  0921 - 7560-0
www.walraven.com
Anzeigen
Mitsubishi Electric Europe B.V.
UWS Technologie GmbH
swisspor-Deutschland
TECE SE
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

DESTATIS:

30.10.2025

Produktion im September 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung