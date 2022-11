Die Geberit Gruppe erzielte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 in einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld gute Resultate. Der Nettoumsatz stieg um 1,4% auf CHF 2’725 Mio. Bereinigt um stark negative Währungseffekte resultierte ein Plus von 8,2%. Der operative Cashflow sank nach den Rekordergebnissen des Vorjahres um 14,2% auf CHF 767 Mio., was einer operativen Cashflow-Marge von 28,1% entspricht. Das Nettoergebnis nahm um 17,1% auf CHF 541 Mio. ab - bei einer Nettoumsatzrendite von 19,9%. Die Unternehmensleitung geht für das Gesamtjahr 2022 von einem mittleren bis hohen einstelligen Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen und einer EBITDA-Marge um 27% aus.

Konsolidierter Nettoumsatz

Der Nettoumsatz der Geberit Gruppe nahm in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 um 1,4% auf CHF 2'725 Mio. zu. Dieser Anstieg ist stark beeinflusst durch negative Währungseffekte in Höhe von CHF 184 Mio. In lokalen Währungen resultierte ein Wachstum von 8,2%. Dieses deutlich über dem normalen Niveau liegende Wachstum war auf Verkaufspreiserhöhungen und stabile Volumina zurückzuführen, die im Vorjahr aufgrund des durch COVID-19 ausgelösten Home-Improvement- Trends ein historisches Rekordniveau erreichten. Positiv zur Volumenentwicklung trugen erfolgreiche Neuprodukteinführungen sowie ein starkes Wachstum in den Aufbaumärkten ausserhalb Europas bei.

Im dritten Quartal erreichte der Nettoumsatz CHF 791 Mio., was einem Rückgang von 7,5% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Währungsbereinigt wurde dagegen eine durch Preiserhöhungen positiv beeinflusste Zunahme von 1,6% erzielt. Das Volumen reduzierte sich dabei um 8%. Verursacht war diese Entwicklung durch den aufgrund der ausserordentlichen Preiserhöhungen erwarteten Abbau von Lagerbeständen beim Grosshandel. Diese fielen allerdings stärker aus als vorhergesehen. Zudem profitierte das Renovationssegment nicht mehr vom durch COVID-19 ausgelösten Home-Improvement-Trend. In einigen europäischen Ländern war zusätzlich eine durch die Energiekrise verursachte Verschiebung der Nachfrage von Sanitär- zu Heizungslösungen zu beobachten.

Nettoumsatz nach Märkten und Produktbereichen

Die europäischen Märkte verzeichneten nach den ersten neun Monaten im Jahr 2022 trotz einer starken Vorjahresperiode positive Wachstumsraten in allen Ländern und Regionen. Sie legten insgesamt währungsbereinigt um +7,8% zu. Zweistellig wuchsen Italien (+16,7%), die Iberische Halbinsel (+14,7%), Osteuropa (+14,2%) und Grossbritannien/Irland (+12,7%). Ebenfalls erfreuliche Wachstumsraten verzeichneten die Schweiz (+6,7%), die nordischen Länder (+6,4%), Deutschland (+6,0%), Frankreich (+5,5%), Österreich (+4,4%) und die Benelux-Länder (+4,1%). Sehr stark wuchs nach wie vor die Region Nahost/Afrika mit +29,5%. Zulegen konnten auch Amerika (+5,8%) und die Region Fernost/Pazifik (+7,3%), die von den Lockdowns und einer Abschwächung der Hochbaukonjunktur in China negativ beeinflusst wurde.

Bei den Produktbereichen wuchsen die Rohrleitungssysteme währungsbereinigt mit +13,6% aufgrund stärkerer Preiserhöhungen sowie der erfolgreichen Einführung des neuen Rohrleitungssystems FlowFit deutlich zweistellig und die Installations- und Spülsysteme um +7,2%. Der Nettoumsatz bei den Badezimmersystemen stieg aufgrund des starken Basiseffekts aus dem Vorjahr und im Vergleich tieferen Preiserhöhungen etwas geringer um +4,2%.

Ergebnisse

Der Inflationsdruck hielt auch im dritten Quartal 2022 an. Während sich die Rohmaterialpreise auf hohem Niveau seitwärts entwickelten, stiegen insbesondere die Energiepreise im dritten Quartal mit +184% im Vergleich zum Vorjahresquartal unerwartet stark an. Der Inflationsdruck der Rohmaterial- und Energiepreise auf die Marge konnte jedoch im dritten Quartal dank Preiserhöhungen in Höhe von 10% fast vollständig kompensiert werden. Negativ auf die Marge wirkten sich hingegen der Volumenrückgang aufgrund des Lagerabbaus beim Grosshandel sowie die nach COVID-19 normalisierten Kosten aus.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 stiegen die Preise bei den Rohmaterialien insgesamt währungsbereinigt um 21% und bei der Energie um 131% im Vergleich zur Vorjahresperiode, was zusätzliche Kosten von CHF 210 Mio. verursachte. Aufgrund des mehrstufigen Vertriebs in der Sanitärindustrie können Verkaufspreisanpassungen nur mit einer zeitlichen Verzögerung umgesetzt werden, weshalb die höheren Rohmaterial- und Energiepreise in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 noch nicht vollständig kompensiert wurden. Tarifbedingt angestiegene Personalkosten und die Normalisierung des Kostenniveaus nach COVID-19 belasteten die operativen Margen zusätzlich. Der operative Cashflow (EBITDA) sank vom Rekordniveau des Vorjahres um 14,2% auf CHF 767 Mio., was einer EBITDA-Marge von 28,1% (Vorjahr 33,3%) entspricht. Bereinigt um negative Fremdwährungseffekte betrug die Abnahme beim EBITDA 7,5%. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich um 16,0% auf CHF 653 Mio., was einer EBIT-Marge von 24,0% (Vorjahr 28,9%) entspricht. Ein Finanzergebnis leicht unter dem Vorjahresniveau sowie eine höhere Steuerrate führten zu einer Abnahme beim Nettoergebnis von 17,1% auf CHF 541 Mio. Das entspricht einer Nettoumsatzrendite von 19,9% (Vorjahr 24,3%). Im Vergleich dazu nahm der Gewinn je Aktie aufgrund der positiven Effekte des beschleunigten Aktienrückkaufprogramms unterproportional um 15,2% auf CHF 15.62 ab.

Der Free Cashflow ging um 32,8% auf CHF 412 Mio. zurück, was hauptsächlich auf den stark negativen Währungseffekt, den tieferen operativen Cashflow und negative Auswirkungen aus Veränderungen im Nettoumlaufvermögen zurückzuführen war. Die Investitionen lagen auf dem Niveau der Vorjahresperiode.

Finanzsituation

Die finanzielle Situation der Geberit Gruppe ist weiterhin sehr solid. Der tiefere Free Cashflow sowie das beschleunigte Aktienrückkauf-Programm führten zu einer geplanten Zunahme der Nettoschulden (Schulden minus liquide Mittel) im Vergleich mit dem Wert nach den ersten neun Monaten des Vorjahres um CHF 461 Mio. auf CHF 831 Mio. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich entsprechend auf 39,0% (Vorjahr 52,7%).

Mit der Dividendenausschüttung im Frühjahr dieses Jahres und mit dem beschleunigten Aktienrückkauf-Programm wurden in den ersten neun Monaten 2022 CHF 881 Mio. an die Aktionäre ausgeschüttet.

Ausblick auf das Gesamtjahr 2022

Die anhaltenden geopolitischen Risiken sowie die nach wie vor bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf die COVID-19-Pandemie machen einen Ausblick sehr schwierig. Die makroökonomischen Risiken sind aufgrund der rekordhohen Inflation und höheren Zinsen gestiegen. Zudem ist als Folge der verbesserten Situation in den Lieferketten von einem weiteren Lagerabbau beim Grosshandel auszugehen. Die für Geberit relevanten Rohmaterialpreise dürften sich im vierten Quartal gegenüber dem sehr hohen Niveau des dritten Quartals leicht rückläufig entwickeln und die Energiepreise im vierten Quartal unter den Rekordpreisen des dritten Quartals liegen.

Als Folge des abgeschwächten Umsatzwachstums und der operativen Margen im dritten Quartal - ausgelöst durch das unerwartet hohe Ausmass des Lagerabbaus beim Grosshandel und den unerwartet stark gestiegenen Energiepreisen - geht die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr 2022 von einem mittleren bis hohen einstelligen Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen und einer EBITDA-Marge um 27% aus. Dieser vorsichtige Ausblick ist von den vorherrschenden hohen makroökonomischen Unsicherheiten geprägt.

Geberit ist für die aktuellen Herausforderungen sehr gut gerüstet und positioniert und hat in der Vergangenheit wiederholt unter Beweis gestellt, als Unternehmen gerade aus Krisen und einem von hohen Unsicherheiten und Risiken geprägten Umfeld gestärkt hervorzugehen. Die trotz erheblichen Unsicherheiten grosse Zuversicht des Managements bezüglich der robusten Verfassung der Geberit Gruppe widerspiegelt sich nicht zuletzt in der sehr hohen Ausschüttung an die Aktionäre in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 in Höhe von rund CHF 880 Mio., was rund 6% der aktuellen Marktkapitalisierung von Geberit entspricht. Die Unternehmensleitung ist überzeugt, auch künftig die mittelfristigen Ziele eines durchschnittlichen jährlichen Nettoumsatzwachstums in lokalen Währungen von 4% bis 6% und einer durchschnittlichen EBITDA-Marge von 28% bis 30% erreichen zu können.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.geberit.com.

