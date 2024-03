Die TacoFlow2 Pure sorgt in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie kleinen öffentlichen Gebäuden dafür, dass erwärmtes Trinkwasser besonders effizient und stromsparend verteilt wird.

Kompakt, robust und leistungsstark: Die bewährten Umwälzpumpen von Taconova zeichnen sich insbesondere durch ihren hohen technischen Standard, überzeugende Effizienz und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus. Dabei hat Taconova von der klassischen Heizung über Solarthermie bis hin zur Warmwasserzirkulation für unterschiedlichste Anwendungsbereiche passende, einfach zu installierende Pumpen im Sortiment: DieTacoFlow2 Pure und die TacoFlow2 Pure Plus sind zwei besonders effizient arbeitende wasser- und energiesparende Zirkulationsumwälzpumpen und ideal geeignet für Trinkwarmwasseranlagen im Wohnungs- und Gewerbebau.

Warmes Wasser ohne lange Wartezeit und ohne unnötig Energie zu verschwenden: Dank der TacoFlow2 Pure wird in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie kleinen öffentlichen Gebäuden dafür gesorgt, dass erwärmtes Trinkwasser besonders effizient und stromsparend verteilt wird. Mit einer Förderhöhe von rund 1,4 Metern verbraucht die kompakte Zirkulationsumwälzpumpe nur 2,5 bis 7 Watt und deckt einen Medientemperaturbereich von +5 °C bis +65 °C ab. Wie alle Taconova-Pumpen von modernen Synchronmotoren mit Permanentmagnettechnologie angetrieben, ist auch die TacoFlow2 Pure nicht nur sehr sparsam und flüsterleise im laufenden Betrieb, sondern auch besonders robust. So besteht keine Notwendigkeit zur Wartung, noch müssen Dichtungselemente ausgetauscht werden.

Timer und Thermosensor ermöglichen noch mehr Komfort

Die Plus-Variante der Zirkulationswälzpumpe ermöglicht einen noch effizienteren Betrieb. Außerdem ist der TacoFlow2 Pure Plus mit weiteren intelligenten Funktionen wie einem LCD-Display mit integriertem Timer für die Wochenprogrammierung und einem Wärmesensor zur Temperaturregelung ausgestattet. Dadurch erhält der Nutzer die Möglichkeit, die Betriebszeiten seiner Trinkwarmwasseranlage seinem Benutzerverhalten anzupassen und Einsparungen im Stromverbrauch der Pumpe selbst, aber auch bei den Bereitschaftsverlusten der Trinkwarmwasserinstallation vorzunehmen. Darüber hinaus sind beide Pumpen mit einem Anti-Blockierschutz ausgestattet. Ebenfalls kompakt, robust und wartungsfrei, kann dieses smarte Kraftpaket bei einem Austausch gegen eine ältere Standard-Umwälzpumpe den Energieverbrauch bei gleicher Hydraulikleistung um bis zu 80% senken. Die TacoFlow2 Pure Plus kann zudem durch die Auswahl der passendsten der drei verfügbaren Leistungs-Kurven optimal an das System angepasst werden.