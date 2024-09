Die ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima, wird 2025 ein ganz besonderes Highlight für die Branche bieten: Bis zu 40 nationale und internationale Startups werden ihre bahnbrechenden Ideen und Technologien auf der großen Startup@ISH-Area in Halle 11.1 ausstellen. Organisiert wird die Area von der VdZ in Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt.

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Effizienz in der Gebäudetechnik immer wichtiger werden, bieten die teilnehmenden Startups eine Plattform für kreative Lösungen und neue Ansätze. Die ISH 2025 wird damit nicht nur ein Ort des Austauschs, sondern auch ein Katalysator für Innovationen.

„Wir freuen uns, eine Vielzahl von Startups zu präsentieren, die mit ihren frischen Ideen und Technologien einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Gebäudetechnik leisten und wichtige Impulse in die Branche tragen“, sagt Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der VdZ. „Unsere Startup@ISH-Area ermöglicht es den Startups, sich mit Branchenexperten, Investoren und potenziellen Partnern zu vernetzen und ihre Lösungen einem breiten Publikum vorzustellen.“

Die Area wird nicht nur Ausstellungsfläche bieten, sondern auch Raum für Pitches, Produktpräsentationen, ein umfangreiches Bühnenprogramm und Networking-Events, die den Austausch zwischen Startups und etablierten Unternehmen fördern. Besucher haben die Möglichkeit, innovative Produkte und Dienstleistungen kennenzulernen, die von intelligenten Gebäudetechnologien bis hin zu nachhaltigen Energielösungen reichen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der Gebäudetechnik bildet den inhaltlichen Schwerpunkt des Bühnenprogramms.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website: startups.vdzev.de/.