Die ultraflache Kombination aus Verteiler und hydraulische Weiche und Mini-Pufferspeicher Bomber 50 C lässt sich einfach und schnell in Wärmepumpen- sowie Hybridanlagen integrieren. Bildnachweis: DEBE Flow Group

Der Bomber 50 C für Wärmepumpen- und Hybridsysteme

Pufferspeicher in Wärmepumpensystemen dienen dazu, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizungssystem abzugeben. Die Wärmeerzeugung wird damit vom Wärmeverbrauch entkoppelt. Zudem besteht die Möglichkeit, weitere regenerative Energiequellen, wie Photovoltaik, Solarthermie oder Biomasse, zu erschließen. Ein weiterer Vorteil. Mit einem Pufferspeicher arbeitet die Wärmepumpenanlage gleichmäßiger, da sie weniger oft ein- und ausschaltet. Das schont die Technik und sorgt für eine längere Lebenszeit der Anlage. Mit dem ultraflachen Mini Pufferspeicher Bomber 50 C hat das Unternehmen Lovato, Partner der DEBE Flow Group GmbH (Limbach-Oberfrohna) ein solches Hybrid-System im Programm.

3 in 1: Bis zu 70% Platzersparnis!

Das kompakte, ultraflache Modul (520 x 860 x 240 mm) verfügt über ein Fassungsvermögen von 50 Liter. Mit ihm lassen sich bis zu zwei Wärmequellen, beispielsweise Wärmepumpe, Heizkessel oder andere, anschließen. Der Bomber 50 C übernimmt dabei die Funktion der hydraulischen Weiche und der Verteilung der Heizkreise. Die interne Membrane und die Konfiguration der Sekundäranschlüsse ermöglichen eine korrekte Flüssigkeitsschichtung. Der für die Wärmepumpe vorgesehene Anschluss (max. 4,5 m3/h) garantiert eine vollständige Ausnutzung

des Speichervolumens und steigert die Betriebskontinuität. Wenn es nicht möglich oder nicht notwendig ist, eine zusätzliche Energiequelle einzubinden, kann das Modul mit einem elektrischen Heizstab mit bis zu drei kW ausgestattet werden. Der Mini-Pufferspeicher wird mit einem automatischen Entlüftungsventil und einem Temperaturfühlerschacht geliefert. Er ist komplett isoliert und kann sowohl in Heizungs- und Klimaanlagen eingesetzt werden. Für Korrosionsbeständigkeit sorgt eine Kataphorese-Oberflächenbehandlung.