Der Verband für Sanitär-, Heizungs- und Klimaspezialisten gewinnt für diese Schlüsselposition eine stark vernetzte Branchenpersönlickeit: Zum 1. November übernimmt Wolfgang Mang die Position des Bad + Haus Verbandsleiters. Der 41-jährige Familienvater bringt 20 Jahre Branchen­erfahrung in leitenden Vertriebspositionen auf Industrie-, Großhandels- und Verbands­seite mit.

Mang verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung von Flächenvertriebsstrukturen in der gesamten SHK-Fachschiene. So war er fast zehn Jahre als Gebietsrepräsentant und Vertriebsleiter auf Verbandsebene tätig. Hier setzte er sich unter anderem für die erfolgreiche Umsetzung von Vertriebsstrategien für Handwerk und Industrie ein. Weitere Schwerpunkte waren die ERFA-Arbeit und betriebliche Beratung der angeschlossenen SHK-Handwerksbetriebe. In den vergangenen knapp vier Jahren war er als Gesamtvertriebsleiter und Bereichsleitung der Haustechnik im SHK-Großhandel tätig.

Bereits zu Beginn seiner beruflichen Karriere legte Mang den Grundstein im Handwerk, um sich eine umfassende Fach- und Branchenkompetenz in den Bereichen Sanitär, Heizung, Solar, Wärmepumpen, Lüftung, Werkzeug, Baustoff und Elektrotechnik aufzubauen. Er bringt dadurch ein tiefes Verständnis für die Themen und Bedarfe des SHK-Handwerks mit.

Sein ausgeprägtes Netzwerk in der gesamten Branche, seine bodenständige Art und die langjährige, persönliche Bindung zu Entscheidern über alle Stufen der Branche hinweg machen ihn zu einer geschätzten Persönlichkeit in Handwerk, Handel und Industrie.

Wolfgang Mang sieht seiner neuen Aufgabe erwartungsvoll entgegen: „Ich freue mich, zukünftig als neuer Bad + Haus Verbandsleiter die Geschäfte zwischen Industrie, Handel und Handwerk durch aktive Vernetzung und neue Vertriebsimpulse spürbar voranzubringen.“ Meinolf Buschmann, GARANT Geschäftsführer ergänzt: „Wolfgang Mang bringt das ideale Profil für diese Position mit. Er kennt sowohl das Handwerk aus eigener Erfahrung als auch die Industrieseite, den Großhandel und Verbandsstrukturen. Wir freuen uns darauf, ihn im Rahmen der Bad + Haus Connect Messe am 18. November in Rheda-Wiedenbrück unseren Partnern aus Handwerk und Industrie persönlich vorzustellen.“