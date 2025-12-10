WDV Molliné: Hauswasserzähler als Nassläufer – Bewährte Technik für Hausanschlüsse
Der Hauswasserzähler in der Ausführung als Nassläufer mit Mehrstrahltechnik ist eine seit vielen Jahrzehnten bewährte Technik für Hausanschlüsse zur Erfassung des Wasserverbrauchs.
Die Nassläufer sind kurzzeitig hochbelastbar und messen sowohl kleine wie große Wasserentnahmen.
- Gehäuselegierung gemäß Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, DVGW W270 und KTW
- Bau- und Anschlussmaße nach DIN ISO 4064
- Messtechnische Daten präziser als durch Eichordnung vorgeschrieben
- Anforderungen der EU-Richtlinien werden übertroffen
- Ablesebereich von 0,001 bis 99.999 m3
- Stecksieb im Eingangsstutzen
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 0 711 35 16 95-20