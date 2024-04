IFH/Intherm 2024 eröffnet am Dienstag – die Besucher erwartet eine großartige Messe

Die IFH/Intherm in Nürnberg öffnet am Dienstag ihre sieben Hallen und ist vier Tage „Place to be“ für die SHK-Branche. Vom 23.-26.04.2024 heißt es hier Neuheiten erleben, Kollegen und Geschäftspartner treffen, Wissen erweitern, Spaß haben und neue Impulse für das eigene Unternehmen mitnehmen.