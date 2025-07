Gerade in der Renovierung – und besonders im Altbau - reicht allein der Austausch der Heizungsanlage oft nicht aus, um bestmögliche Energiekosteneinsparungen zu erzielen. Denn alte Heizkörper, die auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt sind, liefern in der Anbindung an Wärmepumpen oft nicht mehr genügend Wärmeleistung. Daher sollten bei einer Heizungssanierung auch die Heizkörper auf die neue Technik abgestimmt werden. Zu diesem Zweck bietet Raumklimaspezialist Zehnder den Niedertemperatur-Heizkörper Zehnder Nova Neo für die energieeffiziente Sanierung an. Die Anschlussmöglichkeiten des Produkts wurden nun erweitert u.a. um spezielle Austausch-Anschlüsse passend zu vorhandenen Rohrleitungen. Um die Funktionsweise des Nova Neo noch plakativer und leicht verständlich näher zu bringen, hat Zehnder nun ein Erklärvideo entwickelt, welches ab sofort auf der Zehnder Website einsehbar ist unter zgde.gmbh/nova-neo-erklaerfilm

Renovation: Die Mehrheit setzt auf Wärmepumpe

Laut Bundesverband Wärmepumpe (BWP) ist 2025 ein Aufwärtstrend beim Wärmepumpenabsatz erkennbar. Demnach schlug sich die bereits im letzten Quartal 2024 deutlich gestiegene Nachfrage nach der Heizungsförderung im ersten Quartal 2025 mit 62.000 Geräten (plus 35 Prozent) auch im Absatz nieder. [1] Damit die Wärmepumpen effizient arbeiten, muss das ganze Heizsystem auf niedrige Vorlauftemperaturen abgestimmt sein – inklusive bestehender Heizkörper.

Zehnder Nova Neo: Lösung für den Altbau

Hier kommt Zehnder Nova Neo ins Spiel: Speziell für den Einsatz mit Wärmepumpe entwickelt, sorgt die glatte, wasserführende Frontfläche mit integriertem Wärmetauscher für schnell verfügbare und angenehme Strahlungswärme – selbst bei geringen Vorlauftemperaturen. Zusätzlich zuschaltbare Lüfter verteilen die Wärme noch schneller im Raum.

Flexibler Einbau ohne Baustelle

Das Video zeigt nicht nur die Funktionsweise, sondern auch die verschiedenen Anschluss- und Einbaumöglichkeiten. Ob in horizontaler oder vertikaler Ausführung – der Heizkörper ist in vielen Baugrößen erhältlich und individuell konfigurierbar. Auch der sogenannte Nabenstand (Abstand der Anschlüsse für Vor- und Rücklauf) lässt sich auf Wunsch anpassen. Damit kann Zehnder Nova Neo ohne Stemmarbeiten an vorhandene Rohrleitungen angeschlossen werden.

Heizkörper mit Kühlmodus

An heißen Tagen kann Zehnder Nova Neo eine weitere Funktion übernehmen: Wird die Wärmepumpe auf Kühlbetrieb geschaltet, trägt die mit kaltem Wasser durchströmte Frontfläche spürbar zur Temperierung des Raumklimas bei. Aktive Lüfter verstärken diesen Kühleffekt.

Energieeffizient Heizen

Bei der Sanierung des Heizsystems ist eine Wärmepumpe eine energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative. Für eine optimale Wärmeverteilung sollten jedoch die veralteten Heizkörper durch moderne Austausch-Modelle wie dem Zehnder Nova Neo ersetzt werden. Das Zehnder Erklärvideo bietet eine anschauliche Entscheidungshilfe für alle, die ihre Heizkörper speziell in der Kombination mit einer Wärmepumpe nachhaltig und energieeffizient modernisieren möchten.

Weitere Informationen unter: zgde.gmbh/nova-neo-erklaerfilm