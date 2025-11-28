28.11.2025  Pressemeldung Alle News von KAN-therm

KAN-therm Trockenbausystem TBS16 Premium

Technische Vermarktungsunterstützung für Handel und Handwerk!

Mit der neu aufgelegten Broschüre zum bewährten Trockenbausystem TBS16 Premium, untermauert KAN-therm für seine Kunden die aktive Vermarktungsunterstützung.

Die schnelle und leichte Renovierungslösung TBS16 Premium, erlaubt den Einsatz verschiedenartiger Lastverteilungsmöglichkeiten. Vom Dünnschichtaufbau bis hin zur Aufnahme höchster Drucklasten in diesem Anwendungsbereich, kann das System individuell angepasst, nicht nur als Renovierungslösung zum Einsatz kommen.

Mit seiner Druckspannung von 240 kPa eröffnet System KAN-therm TBS16 Premium auch Architekten, Planern und Verarbeitern zudem umfangreiche Möglichkeiten beim Höhenausgleich.

Die Unterlage steht unter dem Link zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Zum Erhalt als Drucksache, senden Sie bitte Ihre Order unter Angabe der Artikelnummer 9737149550/ 9737149550000, per E-Mail an Bestellungen(at)KAN-therm.com

KAN-therm GmbH
KAN-therm GmbH
Marie-Curie-Str. 1
53757 Sankt Augustin
Deutschland
Telefon:  02241 - 23408-0
www.kan-therm.com
Anzeigen
AIRFLOW Lufttechnik GmbH
DOYMA GmbH & Co
BOACRAFT Deutschland GmbH
BES BuildingEnergySolutions GmbH
ReSus Consult GmbH

DESTATIS:

24.11.2025

Jedes zweite Unternehmen nutzt kostenpflichtige Cloud-Services
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

25.11.2025

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

19.11.2025

Gegenwind für die Energiewende – obwohl Rahmenbedingungen äußerst günstig sind
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung