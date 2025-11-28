Mit der neu aufgelegten Broschüre zum bewährten Trockenbausystem TBS16 Premium, untermauert KAN-therm für seine Kunden die aktive Vermarktungsunterstützung.

Die schnelle und leichte Renovierungslösung TBS16 Premium, erlaubt den Einsatz verschiedenartiger Lastverteilungsmöglichkeiten. Vom Dünnschichtaufbau bis hin zur Aufnahme höchster Drucklasten in diesem Anwendungsbereich, kann das System individuell angepasst, nicht nur als Renovierungslösung zum Einsatz kommen.

Mit seiner Druckspannung von 240 kPa eröffnet System KAN-therm TBS16 Premium auch Architekten, Planern und Verarbeitern zudem umfangreiche Möglichkeiten beim Höhenausgleich.

Die Unterlage steht unter dem Link zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Zum Erhalt als Drucksache, senden Sie bitte Ihre Order unter Angabe der Artikelnummer 9737149550/ 9737149550000, per E-Mail an Bestellungen(at)KAN-therm.com