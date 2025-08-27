Um einen einfachen Zugang zum Duschbereich zu gewährleisten, kann jede Duschabtrennung auch ohne Schwallleiste montiert werden.

Alle Duschabtrennungen von Radaway Duschkabinen werden mit Schwallleiste und mit Spritzschutzleiste (mit kürzbarer langer Lippe) geliefert. Der Kunde hat die Wahl, ob er die Montage mit oder ohne Schwallleiste bevorzugt. Die Entscheidung darüber kann bei der Montage getroffen werden.

Bauartbedingt sind Duschabtrennungen mit Profilen, sowie Schwallleisten dichter als Duschabtrennungen ohne Profile. Wichtig ist, dass nicht nur nach Design, sondern auch nach Duschgewohnheiten und der Einbausituation entschieden wird.