Verlässliche Lieferung und Einsatzbereitschaft in nur 24 Stunden - 24/7 Monitoring - Einfache Inbetriebnahme durch eigenes Serviceteam

Mit dem neuen Serviceangebot MELRent bietet Mitsubishi Electric erstmals seine Wärmepumpen und Kaltwassersätze als flexible Mietlösung zum Heizen und Kühlen auf Zeit an. Innerhalb von nur 24 Stunden steht damit in Notfällen oder für geplante, temporäre Einsätze garantierte, bundesweit mobile Wärme oder Kälte zur Verfügung - beispielsweise bei Havarien, auf Baustellen, in Rechenzentren oder bei temporären Erfordernissen durch höheren Wärme- bzw. Kältebedarf. Das Ratinger Unternehmen hat dafür einen Rundum-sorglos-Service von der Anfrage bis zur Abholung aufgestellt. Während der gesamten Mietzeit gewährleistet ein zentraler Ansprechpartner einen reibungslosen Ablauf.

Um auch bei den Mietanlagen die bestmögliche Effizienz und in allen Einsatzbereichen einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, können diese standardmäßig per Monitoring aus der Ferne überwacht werden. Noch bevor es zu Unregelmäßigkeiten kommen kann, wird der Hersteller informiert und kann bereits proaktiv handeln. Dafür sind alle Mietgeräte serienmäßig mit einer SIM-Karte ausgestattet, die eine permanente Internetverbindung garantiert. Alle Anlagen werden außerdem in einem kompakten und stabilen Rahmen sowie mit Schutzgittern geliefert. Dadurch wird ein größtmöglicher Basisschutz für Mensch und Maschine gewährleistet.

Durch Festpreise entsteht für den Nutzer volle Kostentransparenz. Je nach Mietzeitraum stehen gestaffelte, wochenweise Mietpreise zur Verfügung, die darüber hinaus tageweise abgerechnet werden. Das Leistungsspektrum rund um den Mietservice kann der Kunde nach den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. Neben der Logistik stellt Mitsubishi Electric auch das jeweils individuell benötigte Zubehör wie beispielsweise Kupplungs-, Verbindungs- und Kabelsysteme sowie Pumpenstationen, Pufferspeicher und Schläuche bereit. Die Installation und der Anschluss vor Ort kann der Nutzer ebenfalls entweder selbst oder durch ein speziell geschultes Team des Herstellers durchführen lassen.

Der Markt für Mietkälte und Mietwärme expandiert nach Angaben des Unternehmens kontinuierlich. Insbesondere im Havariefall kann die Planungszeit bis zur Anschaffung eines neuen Gerätes schnell und effizient überbrückt werden. Das Angebot ermöglicht auch komfortable Klimabedingungen bei geplanten Sanierungen oder Erweiterungen von Gebäuden - selbst in Baustellencontainern. Zeitlich begrenzte Eventlocations wie z. B. bei Festivals und Eisbahnen auf Weihnachtsmärkten können genauso auf eine kostentransparente und hoch effiziente Lösung bei maximaler Flexibilität setzen. Gleichfalls können durch MELRent temporäre Spitzen beim Kühl- und Wärmebedarf wirtschaftlich abgedeckt werden. Beispiele dafür finden sich u. a. in Produktions- und Lagerhallen der Bereiche Lebensmittel, Chemie oder Landwirtschaft sowie Bürogebäuden.

Mit Rechenzentren steht darüber hinaus eine weitere Anwendung bereit. Denn in Deutschland werden in den kommenden Jahren die Rechnerleistungen in entsprechenden Einrichtungen deutlich wachsen. Gerade beim Ausbau bestehender Rechenzentren werden dafür schnell und unkompliziert Notfall- und Übergangslösungen für die Kälteversorgung erforderlich.

Für die Miete werden Einzel-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen von 20 bis 570 kW Leistung bereitgehalten. Durch die Kaskadierung von Anlagen können noch größere Leistungsanforderungen abgedeckt werden.

Über ein deutschlandweites Servicenetz wird das MELRent Angebot bereitgestellt. Weitergehende Informationen erhalten Interessenten unter der Webadresse mitsubishi-les.com/de-de/services/kaltwassersaetze-und-waermepumpen-mieten.html.