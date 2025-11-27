Ben Nopper aus Baden-Württemberg ist am Freitag, 21. November, in Leipzig zum Deutschen Meister der Anlagenmechaniker:innen SHK gekürt worden. Er setzte sich beim nationalen Leistungswettbewerb des Handwerks, der in diesem Jahr am 20. und 21. November stattfand, gegen elf weitere Landessieger:innen durch. Ben Nopper, der Zweitplatzierte Mika Turnage aus Bayern sowie der Drittplatzierte Elias Thome aus dem Saarland erhielten von GROHE Gutscheine für einen Zuschuss über bis zu 3.000 Euro zu ihrer Meisterprüfung.

„Herzlichen Glückwunsch, Ben!“, gratuliert Marc Dobro, Geschäftsführer GROHE Deutschland Vertriebs GmbH. „Die Marke GROHE und das Unternehmen LIXIL unterstützen seit vielen Jahren nationale und internationale Nachwuchswettbewerbe - und ich bin dabei immer wieder vom Ehrgeiz, vom Biss und vom Können der Teilnehmer:innen beeindruckt. Wir möchten dazu beitragen, die Leidenschaft dieser Talente für ihr Handwerk in die breite Gesellschaft zu tragen. Leider wissen viele junge Menschen nicht, wie herausfordernd und erfüllend eine Karriere im Handwerk sein kann. Das zu vermitteln und damit dem anhaltenden Nachwuchs- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist eine der wichtigsten Herausforderungen, denen wir uns stellen!“

GROHE unterstützte die Deutsche Meisterschaft mit Installationsmaterialien und Aufgaben - so mussten die Nachwuchstalente etwa eine Infrarot-Armatur gegen einen Einhandmischer tauschen sowie ein Rohrnetz berechnen. Jens Schiedrich, der seit 2014 als technischer Trainer für GROHE im Einsatz ist, gehörte zu den Juroren des Wettbewerbs. Auch jenseits nationaler und internationaler Wettbewerbe engagiert sich GROHE vielfältig für den SHK-Nachwuchs - zum Beispiel durch die Ausstattung von zahlreichen Berufsschulen und überbetrieblichen Bildungsstätten mit Lehrmaterialien und durch die Schulung von deutschen und österreichischen Lehrkräften als Teil des EU-Programms Erasmus+.

Mehr Infos zur Deutschen Meisterschaft im Handwerk finden Sie hier.