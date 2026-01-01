HARGASSNER Stückholz-Heizung: Der "große" Holzvergaser für ein Maximum an Flexibiliät. Energielabel bis zu A+. Der Stückholzkessel Neo-MHV - verwertet sowohl 1/2 - als auch 1 - Meter-Scheiter.

Platzwunder mit 300 Liter Füllraum



Die Neo-MHV Stückholzheizung benötigt trotz ihres großen Füllraums nur 1,1 qm² Aufstellfläche. Dadurch ist es möglich, auch in kleinen Heizräumen flexibel mit 1/2 Meter- oder 1 Meter-Scheiten zu heizen.



Ausgeklügelte Technologie und Regelungen ermöglichen es, trotz der Verwendung von großen Holzscheiten, auch kleine Leistungen zu realisieren.



Vorsprung durch Qualität und Technologie



Jahrelange Erfahrung und Pionierarbeit im Bereich der Biomasse-Heiztechnik verschaffen Hargassner einen Know-how-Vorsprung, der beim Scheitholzkessel einmal mehr zum Vorschein kommt.



Heizungsbauer und Installateure freut die einfache Montage. Die idealen Einsatzbereiche des Neo-MHV sind Einfamilien– und Mehrfamilienhäuser sowie die Land- und Forstwirtschaft.

Vorteile:

300 l Füllraum

Rücklaufhochhaltung integriert (optional)

kleinster Platzbedarf

einfache Montage

für 1/2 m und 1 m Holzscheite

Füllraumbeleuchtung (serienmäßig)

automatische Zündung (serienmäßig)

großzügige Fülltür (500 x 750 mm)

fertig verkleidet und verdrahtet - einfache Montage

und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.

Blicken Sie dort mit 3D-Technologie und Augmented Reality in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel von seinen besten Seiten live direkt in Ihrem zukünftigen Heizraum.

Mehr dazu