Bis spätestens 31. Dezember 2026 schreibt die Heizkostenverordnung (HKVO) vor, dass alle Warmwasser- und Wärmezähler fernablesbar sein müssen. Für Vermieter und Betreiber bedeutet das: Geräte ohne Funkfunktion müssen ersetzt oder nachgerüstet werden. Für das SHK-Fachhandwerk eröffnet sich dadurch eine große Chance – mit modernen, sofort einsatzbereiten Lösungen von DELTAMESS.

Einfach einbauen – automatisch fernablesbar

Mit den neuen DELTAMESS smart OMS Wasser- und Wärmezählern wird die gesetzliche Anforderung praxisnah umgesetzt. Die Geräte verfügen ab Werk über integrierte Funktechnik und sind damit unmittelbar fernablesbar – ganz ohne Zusatzmodule, Programmierung oder Nachrüstung.

Ein Klick genügt, und der Zähler beginnt automatisch mit der Datenübertragung nach dem OMS-Standard (Open Metering System).

Das spart Zeit, reduziert Aufwand und sorgt für maximale Planungssicherheit bei Neubau, Sanierung oder Bestandsumrüstung.

„Viele Zähler am Markt sind zwar funkvorbereitet, aber nicht fernablesbar – das ist ein wichtiger Unterschied“, erklärt Dirk Nowakowski, Vertriebsleiter der DELTAMESS.

„Unsere Geräte sind ab Werk vollständig funktionsfähig und erfüllen die HKVO-Anforderungen ohne Nachrüstung. Das bedeutet: Einbauen, aktivieren, fertig.“

Sichere und zukunftsfähige Kommunikation

Die Funkübertragung erfolgt standardisiert, wodurch sich die Zähler problemlos in vorhandene Abrechnungs- oder Gateway-Systeme integrieren lassen.

Durch den OMS-Standard sind die Geräte interoperabel und herstellerübergreifend einsetzbar – ein entscheidender Vorteil für Installateure und Dienstleister, die auf flexible, zukunftssichere Lösungen setzen.

Vorteile für das Fachhandwerk

Rechtssicher und HKVO-konform : sofort fernablesbar ohne Nachrüstung

: sofort fernablesbar ohne Nachrüstung Integrierter OMS-Funk für Wasser- und Wärmezähler

für Wasser- und Wärmezähler Plug & Play-Aktivierung – kein zusätzlicher Montageaufwand

– kein zusätzlicher Montageaufwand Kompakte Bauweise für flexible Einbausituationen

Fazit

Mit den DELTAMESS smart Zählern gelingt die gesetzlich geforderte Umstellung auf Fernablesung schnell, sicher und wirtschaftlich.

Installateure profitieren von einer sofort einsetzbaren Lösung, die ohne Zusatzaufwand HKVO-konform arbeitet – und Mietern wie Betreibern volle Transparenz bei der Verbrauchserfassung bietet.

Einbauen. Funken. Fertig.

📧 Kontakt: anfragen(at)deltamess.de

🌐 Weitere Informationen: www.deltamess.de/smart.html