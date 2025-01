Der Spezialist für Wärmepumpen- und Lüftungssysteme tecalor präsentiert eine neue Wärmepumpen-Serie. „Damit setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Design, Effizienz und Technik“, ist Geschäftsführer Julian Höner überzeugt.

Die neue Wärmepumpen-Generation umfasst Luft-Wasser-Wärmepumpen mit richtungsweisenden Innenmodulen, Sole-Wasser-Wärmepumpen sowie Lüftungsintegralgeräte. Es ist die erste Serie von tecalor, in der das natürliche Kältemittel R290 eingesetzt wird - sowohl für die Innen- als auch die Außenaufstellung. Der speziell für das natürliche Kältemittel Propan entwickelte Kältekreislauf erreicht Effizienzbestwerte.

Weniger Komplexität, mehr Möglichkeiten

„Mit den Next Level-Geräten bieten wir ein Portfolio, das für jede Wohn- und Bausituation die passende Lösung für Heizung, Lüftung, Kühlung und Warmwasserwasserbereitung bereithält, ohne sich in einer komplexen Produktvielfalt zu verlieren“, so Höner. „Damit bieten wir unseren Kunden vor allem eine schnelle und intuitive Orientierung sowie gleichzeitig einfache Planung. Egal ob Einzelgeräte, Wärmepumpen-Kaskaden für hohe Wärmebedarfe oder große Speicher für einen hohen Warmwasserbedarf – das alles ist mit unserer nächsten Wärmepumpen-Generation hocheffizient möglich.“

Maximale Sicherheit für Handwerker und Eigentümer

Gleichzeitig verspricht tecalor mit den „Next Level“-Geräten einen Vorsprung in Sachen Sicherheit für Fachhandwerk und Eigentümer. Ermöglicht wird das durch ein mehrstufiges Sicherheitskonzept mit modellabhängigen Sicherheitskomponenten sowie einem integrierten Gasabscheider, einem Entlüfter, einem Überdruckventil und einer elektronischen Überwachung. Höner: „Die Sicherheit unserer Kunden steht bei unserer Entwicklung neuer Produkte ganz klar an erster Stelle.“

Mit dem Fachhandwerk und für das Fachhandwerk

„Die Anforderungen der Wärmewende, die an das Fachhandwerk gestellt werden, sind vielschichtig. Um die Komplexität zu verringern, haben wir alle systemnotwendigen Komponenten bereits integriert und setzen auf ein einheitliches Installations- und Anschlusskonzept für alle Modelle. Auch der elektrische Anschluss erfolgt dank neuer Klemmverbindungen direkt und einfach“, erklärt Höner.

Auch wurde das Gewicht der Integralspeicher der „Next Level“-Serie um 40 Prozent reduziert, was die Einbringung und Aufstellung mit nur zwei Personen ermöglicht. Perfekt abgestimmtes Zubehör bietet viele Möglichkeiten für die Aufstellung, erleichtert und beschleunigt die Installation und die Anbindung der einzelnen Komponenten. „All das bietet dem Handwerker maximalen Installationskomfort“, so Höner abschließend. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Marktpartnern in das nächste Wärmepumpen-Level einzutreten.“