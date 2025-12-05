Die Anlage zur Rückgewinnung von Prozesswärme dient zum Heizen der ACO Haustechnik Verwaltungsgebäude. Die gewonnene Energie deckt im Winter den größten Teil des Heiz- und Warmwasserbedarfs und führt im Sommer zu einem Energieüberschuss. Bildquelle: ACO Haustechnik

ACO Haustechnik hat seinen zweiten, das Jahr 2024 betreffenden Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Er entspricht dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) und ist angelehnt an die Leistungsindikatoren der Global Reporting Initiative (GRI). Der Bericht dokumentiert die Weiterentwicklung der ESG-Strategie von ACO Haustechnik und unterstreicht die kontinuierliche Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen an den beiden Produktionsstandorten in Stadtlengsfeld und Philippsthal.

ESG steht für Environmental, Social and Corporate Governance – sprich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Diesbezügliche gesetzliche Anforderungen wurden von der Europäischen Union in den letzten Jahren vielfach erweitert und umfassen Verpflichtungen wie etwa die Reduzierung von CO2-Emissionen, schonenden Nutzung von Ressourcen, Kontrolle von Lieferketten sowie Einhaltung von Menschenrechten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Der jetzt von ACO Haustechnik vorgelegte DNK Bericht bietet einen transparenten Überblick über die Maßnahmen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Er zeigt, dass ACO Haustechnik die großen aktuellen Herausforderungen der Baubranche – Klimawandel, CO₂-Reduktion, Ressourcenknappheit und zunehmende Extremwetterereignisse – mit klarem Fokus auf den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser als lebenswichtiger Ressource begegnet und dabei Nachhaltigkeit systematisch in die Praxis umsetzt.

Nachhaltige Lösungen für Wasser- und Wertstoffkreisläufe

Als Entwässerungsspezialist fokussiert sich ACO Haustechnik darauf, die lebenswichtige Ressource Wasser durch innovative und effiziente Technologien zu schützen und zu bewahren. Ein Schlüsselkonzept sieht ACO Haustechnik in der Kreislaufwirtschaft, insbesondere in den Wertstoff- und Wasserkreisläufen. Dementsprechend entwickelt ACO Haustechnik Systeme zur Wassernutzung und -aufbereitung, die es ermöglichen, Abwasser so aufzubereiten und zu recyclen, dass es wieder nutzbar wird und der weiteren Entnahme von Trinkwasser aus natürlichen Quellen vorbeugt. Sogar die mittels ACO Fettabscheidern aus Küchenabwässern zurückgewonnenen Fette werden durch Weiterverarbeitung in Biomethan- und Biokraftstoffanlagen zu einer wertvollen Ressource im Wertstoffkreislauf.

"ACO hat sich das Leitbild „ACO. we care for water“ zu eigen gemacht. Dieses Engagement sehen wir nicht nur als Verantwortung, sondern auch als Chance zur positiven Gestaltung zukünftiger Entwicklungen. Nachhaltigkeitsaspekte und der Schutz von Wasserressourcen sind integraler Bestandteil unserer Unternehmensausrichtung und beeinflussen maßgeblich unsere Entscheidungen", erläutert ACO Haustechnik Geschäftsführer Jan Radzey.

Sparsamer Ressourceneinsatz im eigenen Geschäftsbetrieb

Der jetzt veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht untermauert die nachhaltige Ausrichtung von ACO Haustechnik in den Bereichen Ökologie, Gesellschaft sowie Unternehmensführung und betont die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Er belegt den sparsamen Einsatz von Rohstoffen und Ressourcen sowie die Reduktion der Umweltbelastung insbesondere durch die Umstellung auf erneuerbare Energien. Ein gutes Beispiel ist die Anlage zur Rückgewinnung von Prozesswärme, die zur Beheizung der Verwaltungsgebäude dient. Die gewonnene Energie deckt im Winter den größten Teil des Heiz- und Warmwasserbedarfs und führt im Sommer zu einem Energieüberschuss. Der Erdgasverbrauch des Gebäudes verringert sich um 605.000 kWh, der CO2-Ausstoß um 110 Tonnen jährlich. Darüber hinaus sind seit 2022 alle Flurförderfahrzeuge auf elektrische Antriebe umgestellt. Auch in puncto Mobilität setzt ACO Haustechnik stark auf Elektrofahrzeuge und bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten kostenfreie Ladestationen, deren Strom sich größtenteils aus der eigenen PV-Anlage speist – den Mehrbedarf deckt ACO Haustechnik schon seit mehreren Jahren ausschließlich mit Ökostrom.

Der vollständige DNK-Bericht findet sich auf www.aco-haustechnik.de/unternehmen/presse/zweiter-nachhaltigkeitsbericht-online

Der vollständige DNK-Bericht findet sich auf www.aco-haustechnik.de/unternehmen/presse/nachhaltigkeitsbericht-veroeffentlicht

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.aco-haustechnik.de/unternehmen/nachhaltigkeit