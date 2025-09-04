Auch dieses Jahr starten wir wieder mit der Kompetenzwoche Haustechnik KWHT durch - Anmeldungen sind ab sofort möglich!

Sind Sie bereit, Ihr Wissen in der Gebäudetechnik auf das nächste Level zu heben? Mit 30 spannenden Vorträgen von 11 renommierten Firmen u.a. in den Bereichen Sanierung, Trinkwasserinstallationen, professionellen Entsorgungssystemen, effizienten Heizungs- und Kühlsystemen, moderner Pumpentechnik, verschiedenen Lüftungssystemen, zuverlässigen Entwässerungssystemen, intelligenten Regenwassermanagement, innovativer Badrenovierung sowie aktuellen Normen- und Regelwerken wie z.B. das GEG und der Gebäudetyp E.

Diese sowie viele weitere Themen sollten Sie nicht verpassen!

Melden Sie sich jetzt an und seien Sie Teil dieser einmaligen Wissensreise.

Ihre Teilnahme – Ihre Fortbildungspunkte

Erweitern Sie Ihr Wissen und sammeln Sie gleichzeitig Fortbildungspunkte bei der dena – unsere KWHT-Seminarreihe macht es möglich.

Dabei sein leicht gemacht – ein Link für alle Tage:

Ihr persönlicher Zugangslink, welchen Sie nach erfolgreicher Anmeldung von GoToWebinar erhalten, ist die vollen 5 Tage und somit auch für das Abschlussevent gültig. Bitte beachten Sie, dass eine Weitergabe Ihres persönlichen Zugangslinks nicht möglich ist.

Wir freuen uns darauf, Sie in der Welt der Haustechnik willkommen zu heißen!

Hier kostenlos anmelden >