Vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage: ÖkoFEN liefert marktführende Heizsysteme für private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Träger. Mit unseren leistungsstarken Produkten bis zu 520 kW bieten wir hocheffiziente Pelletkessellösungen auf dem neuesten Stand der Technik. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Produktmanager (m/w/d) der unsere innovative Technik mitgestaltet.

Deine Zukunft bei ÖkoFEN

Selbstständig arbeiten

Du profitierst von einem selbstständigen Arbeitsalltag, in dem du dir deine Aufgaben weitgehend selbst einteilen kannst.

Job in der Region

Arbeite dort, wo du dich Zuhause fühlst und man dir Vertrauen entgegenbringt mit deinem Können grüne Wärme in deine Heimatregion!

Miteinander

Dich erwartet ein motiviertes Team und ein respektvoller Umgang auf allen Ebenen im Unternehmen.

Job für die Zukunft

Starte in der aufstrebenden Branche der erneuerbaren Energien durch!

Werde ein aktiver Teil der Wärme- und Energiewende.

Deine Aufgaben

Mitarbeit im operativen Projekt- und Produktmanagement

Bearbeitung von Fragestellungen rund um die Rahmenbedingungen bei der Planung, dem Einbau und dem Betrieb von ÖkoFEN-Produkten

enge Zusammenarbeit mit dem Marketing (bzgl. Produktdetails und Rahmenbedingungen z.B. für Broschüren, Internetauftritt usw.) und mit dem technischen Kundendienst (Austausch, Schulungen usw.)

produkt- und marktbezogene Vertriebsunterstützung

Erstellung von technischen Produktinformationen und Präsentationen

Wettbewerbsanalyse und Preisvergleiche

Planungsunterstützung bei Großanlagen

Mitwirkung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle von Produkteinführungen

Koordination und Überwachung von Vorserienanlagen

Dein Profil

Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker (m/w/d) oder abgeschlossenes technisches Studium (oder vergleichbare Qualifikation)

technische Kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich Heizungsbau

routinierter Umgang mit gängigen Anwenderprogrammen wie MS Office

Strukturierte, selbstständige, organisierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

analytisches Denkvermögen

Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und soziale Kompetenz

Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Flexibilität

Wir bieten Dir

Hochwertige und marktführende Produkte im Bereich Pelletkesseltechnik und Wärmepumpe

Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben

Unbefristete Anstellung

Attraktive, leistungsgerechte Vergütung; Erfolgsbeteiligung

Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Ein motiviertes Team und ein modernes Arbeitsumfeld

Willst Du bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewirb Dich!

Warum auch du Teil unseres ÖkoFEN Teams werden solltest?

per DU auf allen Ebenen

Flache Hierarchien und das DU prägen unseren Arbeitsalltag und schaffen eine familiäre, angenehme Arbeitsatmosphäre.

Top-Arbeitsequipment

Wir statten dich mit Equipment aus, das für deinen Job wichtig ist: Sehr gut ausgestattets Firmenfahrzeug, Laptop und Smartphone.

Gemeinsam für die Umwelt

Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft. Jede Pelletheizung reduziert den CO 2 -Ausstoß so viel wie drei Dieselautos weniger auf den Straßen.

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben umweltfreundliche Pelletheizungen & Wärmepumpen an drei Standorten in Österreich. Mehr als 90 % unserer Produkte werden ins Ausland exportiert. Den Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeiter:innen. Deshalb achten wir besonders darauf, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und es wird auf jeden einzelnen Mitarbeiter Wert gelegt.

Na, haben wir dein Interesse geweckt?

Worauf wartest du noch? Schick uns deine Bewerbung per Mail an bewerbung(at)oekofen.de

