ÖkoFEN sucht Mitarbeiter (m/w/d) im Produktmanagement in der ÖkoFEN Zentrale in Mickhausen
Vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage: ÖkoFEN liefert marktführende Heizsysteme für private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Träger. Mit unseren leistungsstarken Produkten bis zu 520 kW bieten wir hocheffiziente Pelletkessellösungen auf dem neuesten Stand der Technik. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Produktmanager (m/w/d) der unsere innovative Technik mitgestaltet.
Deine Zukunft bei ÖkoFEN
Selbstständig arbeiten
Du profitierst von einem selbstständigen Arbeitsalltag, in dem du dir deine Aufgaben weitgehend selbst einteilen kannst.
Job in der Region
Arbeite dort, wo du dich Zuhause fühlst und man dir Vertrauen entgegenbringt mit deinem Können grüne Wärme in deine Heimatregion!
Miteinander
Dich erwartet ein motiviertes Team und ein respektvoller Umgang auf allen Ebenen im Unternehmen.
Job für die Zukunft
Starte in der aufstrebenden Branche der erneuerbaren Energien durch!
Werde ein aktiver Teil der Wärme- und Energiewende.
Deine Aufgaben
- Mitarbeit im operativen Projekt- und Produktmanagement
- Bearbeitung von Fragestellungen rund um die Rahmenbedingungen bei der Planung, dem Einbau und dem Betrieb von ÖkoFEN-Produkten
- enge Zusammenarbeit mit dem Marketing (bzgl. Produktdetails und Rahmenbedingungen z.B. für Broschüren, Internetauftritt usw.) und mit dem technischen Kundendienst (Austausch, Schulungen usw.)
- produkt- und marktbezogene Vertriebsunterstützung
- Erstellung von technischen Produktinformationen und Präsentationen
- Wettbewerbsanalyse und Preisvergleiche
- Planungsunterstützung bei Großanlagen
- Mitwirkung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle von Produkteinführungen
- Koordination und Überwachung von Vorserienanlagen
Dein Profil
- Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker (m/w/d) oder abgeschlossenes technisches Studium (oder vergleichbare Qualifikation)
- technische Kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich Heizungsbau
- routinierter Umgang mit gängigen Anwenderprogrammen wie MS Office
- Strukturierte, selbstständige, organisierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- analytisches Denkvermögen
- Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
- Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Flexibilität
Wir bieten Dir
- Hochwertige und marktführende Produkte im Bereich Pelletkesseltechnik und Wärmepumpe
- Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben
- Unbefristete Anstellung
- Attraktive, leistungsgerechte Vergütung; Erfolgsbeteiligung
- Kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Ein motiviertes Team und ein modernes Arbeitsumfeld
Willst Du bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewirb Dich!
Warum auch du Teil unseres ÖkoFEN Teams werden solltest?
per DU auf allen Ebenen
Flache Hierarchien und das DU prägen unseren Arbeitsalltag und schaffen eine familiäre, angenehme Arbeitsatmosphäre.
Top-Arbeitsequipment
Wir statten dich mit Equipment aus, das für deinen Job wichtig ist: Sehr gut ausgestattets Firmenfahrzeug, Laptop und Smartphone.
Gemeinsam für die Umwelt
Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft. Jede Pelletheizung reduziert den CO2-Ausstoß so viel wie drei Dieselautos weniger auf den Straßen.
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben umweltfreundliche Pelletheizungen & Wärmepumpen an drei Standorten in Österreich. Mehr als 90 % unserer Produkte werden ins Ausland exportiert. Den Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeiter:innen. Deshalb achten wir besonders darauf, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und es wird auf jeden einzelnen Mitarbeiter Wert gelegt.
Na, haben wir dein Interesse geweckt?
Worauf wartest du noch? Schick uns deine Bewerbung per Mail an bewerbung(at)oekofen.de