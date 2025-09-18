18.09.2025  Pressemeldung Alle News von GROHE

Junge Talente stärken: GROHE setzt sich für die nächste Generation im Installateurshandwerk ein

GROHE fördert Nachwuchstalente in der Sanitärbranche • GIVE-Programm (GROHE Installer Vocational Training and Education) bietet jungen Installateurinnen solide Grundlage für erfolgreichen Karrierestart • Als Premium-Sponsor von WorldSkills Europe unterstützt GROHE berufliche Bildung im Handwerk

Installateurinnen spielen eine Schlüsselrolle beim Wandel zu klimafreundlichen Technologien - insbesondere angesichts der Klimakrise. Allerdings herrscht in der Sanitärbranche aktuell Fachkräftemangel. Während die Nachfrage nach qualifizierten Installateurinnen stetig steigt, entscheiden sich immer weniger junge Menschen für einen Karriereweg in der Branche. Hinzu kommt, dass viele erfahrene Fachkräfte das Rentenalter erreichen. So bleiben wichtige Positionen unbesetzt.

Als eine der weltweit führenden Marken für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen verfolgt GROHE eine zweigleisige Strategie: Die Marke unterstützt die nächste Generation von Installateurinnen mit hochwertiger Ausbildung und macht den Beruf zugleich für neue Talente attraktiv.

GIVE: Nachwuchsförderung im SHK-Handwerk

Das GIVE-Programm Programm (GROHE Installer Vocational Training and Education) ist ein Eckpfeiler des Engagements zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Sanitärbranche. GIVE unterstützt Sanitärfachschulen darin, einen attraktiven Ausbildungsrahmen zu etablieren. Dazu stellt GROHE moderne Ausstattung, aktuelle Schulungsmaterialien sowie schriftliche und praktische Prüfungen bereit, die neue Branchenstandards setzen. Bereits heute arbeitet die Marke mit mehr als 70 Schulen in ganz Europa zusammen.

Partnerschaft mit WorldSkills Europe

Ein wichtiger Meilenstein bei der Förderung des Installationshandwerks ist die Partnerschaft zwischen WorldSkills Europe und GROHE. WorldSkills Europe ist eine Plattform, die technische, berufliche und dienstleistungsorientierte Aus- und Weiterbildung in ganz Europa vorantreibt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit unterstützt GROHE den Wettbewerb für Sanitär und Heizung bei den EuroSkills 2025 im dänischen Herning. Neben der Förderung des Handwerks und der beruflichen Bildung stärkt GROHE gemeinsam mit WorldSkills Europe so das Bewusstsein für die zentrale Rolle, die qualifizierte Fachkräfte für den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft spielen.

Mit einem globalen Partner-Netzwerk aus Industrie, Bildung und Regierung setzt sich GROHE dafür ein, die Fähigkeiten junger Menschen zu fördern, ihre Leistungen stärker anzuerkennen und ihre wirtschaftlichen Chancen zu verbessern.

Grohe Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
32457 Porta Westfalica
Deutschland
Telefon:  05 71 - 39 89 - 333
www.grohe.de
