Die neue Artweger MOVE zeigt sich nicht nur funktionell auf dem neuesten Stand der Technik. Mit Ihrer schienenlosen Türführung, den vielen Trendfarben und einem barrierefreien Zugang bietet sie zudem viel Extrakomfort - bis hin zu bester Pflegeleichtigkeit.

Das Herzstück der neuen Schiebetür-Serie MOVE ist die patentierte Tür-Führungseinheit. Diese ist besonders schmal und dezent ausgeführt. Ein daran mit Magnet fixierter Anker führt die Tür ruhig und sicher beim Öffnen und Schließen - ganz ohne Metallschienen am Türteil oder am Boden. Zum Reinigen wird das Türteil einfach mitsamt dem Anker weggeschwenkt.

Die Türführung am oberen Ende der Dusche erfolgt mit 4 gummierten Rollen. Dezent hinter formschönen Blendprofilen versteckt sorgt der optionale Soft-Open und Soft-Close Mechanismus für sanftes Abbremsen und Gleiten in die Endpositionen.

Reinigung leicht gemacht

Die bei einer Schiebetür oft aufwändige Reinigung wird bei der MOVE zu einer sehr einfachen und zeitsparenden Angelegenheit. Die extraschmale Türführungseinheit hat gerade, glatte Oberflächen und lässt sich daher besonders einfach reinigen. Und die Gläser sind dank des optionalen ARTCLEAR Glas Veredelung mit einer wasserabweisenden Oberfläche ausgestattet. Wassertropfen perlen ab, Kalk- und Schmutzreste können sich kaum festsetzen – damit wird der Reinigungsaufwand der Gläser stark erleichtert.

Viele Varianten zur Auswahl

Neben den ganzen Wohlfühl-Funktionen bietet die Artweger MOVE auch viel für das Auge.

Dem aktuellen Trend folgend gibt es sie in vielen aktuellen Farben, von Schwarz Matt bis zu Gold. Viele weiteren Sanitärfarben sind auf Anfrage möglich. Zusätzlich hat der Nutzer die Wahl zwischen der Ausführung mit Wandprofil oder ohne Wandprofil. Und mit dem Artweger VARIO Dicht System kann der Kunde frei entscheiden, ob völlig barrierefreier Zugang in die MOVE oder mit einer 12 mm hohen Schwallleiste für verbesserte Dichtheit.

Für Ihr Designkonzept und durchdachte Funktionalität wurde die Artweger MOVE mit dem Red Dot Design Award und dem IF Design Award ausgezeichnet.

Mehr Infos zur Move...

www.artweger.de