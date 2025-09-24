Ideal für Kita und Schule: Die DUPLEX Vent Easy Modelle überzeugen mit einem besonders geringen Geräuschpegel, während sie Räume energieeffizient und zuverlässig mit Frischluft versorgen. Bild: Airflow Lufttechnik GmbH

Ob im Klassenzimmer oder der Kita: In dicht besetzten Räumen steigt die Belastung durch CO₂ und Aerosole schnell auf ein kritisches Niveau. Fensterlüftung allein reicht hier meist nicht aus. Mit dem neuen DUPLEX Vent Easy 900 D erweitert Airflow seine beliebte Plug-and-Play Reihe dezentraler Lüftungsgeräte um ein deckenhängendes Modell. Im Betrieb überzeugt es mit einem besonders geringen Geräuschpegel, während es Schulen & Co. energieeffizient und zuverlässig mit Frischluft versorgt.

Mit DUPLEX Vent Easy 900 D ergänzt Airflow die bestehende DUPLEX Vent Easy Reihe. Die Deckenmontage spart Platz im Raum und schafft flexible Nutzungsmöglichkeiten. Besonders in Schulen und Kitas, wo Stellfläche knapp ist, zeigt das Modell seine Stärken. Zudem können die an der Decke montierten Geräte den praktischen Coanda-Effekt nutzen. Hierbei verteilt sich die frische Luft zunächst an der Decke, bevor sie sich mit der Umgebungsluft vermischt. Dadurch können unangenehme Zuglufterscheinungen zuverlässig vermieden werden.

Geringer Geräuschpegel, effizienter Betrieb

Sicherheit und Wohlbefinden sollten an Schulen und Kitas immer an erster Stelle stehen. Ein nach EN54-27 zugelassener Rauchmelder verhindert optional, dass Rauch von außen in das Klassenzimmer gelangt. Erkennt der verbaute Sensor Rauch, schalten sich die DUPELX Vent Easy Modelle automatisch ab und die Luftklappen schließen vollständig. Das DUPLEX Vent Easy 900 sorgt zudem für einen flüsterleisen Luftaus­tausch – ideal für ein ruhiges und konzentriertes Lernen in Schulen. Dank seiner hohen Wärmerückgewin­nungseffizienz und der Verwendung energieeffizienter EC-Motoren arbeitet es darüber hinaus besonders stromsparend.

Schnelle Lieferung und einfache Montage

Die Geräte der DUPLEX Vent Easy Reihe von Airflow ermöglichen eine zügige Umsetzung von der Bestellung bis zum Betrieb. Sie sind komplett ab Lager lieferbar. Das sorgt für eine schnelle Zustellung nach Auftragsabschluss. Eine besonders einfache und zeitsparende Installation wurde schon bei der Entwicklung der Geräte bedacht. Für diese werden lediglich zwei Kernbohrungen in der Außenwand benötigt. Die Inbetriebnahme des leistungsstarken Lüftungsgerätes verläuft dank Vorkonfiguration reibungslos und schnell. Nach dem Einschalten stellt das Gerät bis zu 900 m³/h Frischluft bereit und das bei einem sehr niedrigen Geräuschpegel von 35 dB(A) bei Nennleistung.

Mit dem neuen Deckenmodell erweitert Airflow seine DUPLEX Vent Easy Serie um eine Lösung, die vielseitig einsetzbar ist, sofort für bessere Luftqualität sorgt und dabei keinerlei Stellfläche beansprucht.