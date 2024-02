Buderus legt auf der SHK+E Essen den Fokus auf Wärmepumpen-Hybride. Besucher erfahren am Messestand, wie sich Heizsysteme insbesondere in unsanierten Gebäuden schnell und unkompliziert auf den aktuellen technischen Stand bringen lassen. Bild: Buderus

Hybridisierung und Elektrifizierung sind die beiden Schwerpunkte auf dem Messestand von Buderus bei der SHK+E Essen (19. bis 22. April). Der Systemexperte legt auf der Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro den Fokus auf Wärmepumpen-Hybride und seine neuen Wärmepumpen-Systeme. Besucher erfahren am Messestand D29 in Halle 3, wie sich Heizsysteme insbesondere in unsanierten Gebäuden schnell und unkompliziert auf den aktuellen technischen Stand bringen lassen.

Um Fragen rund um strombasierte Heizsysteme und zur effizienten Nutzung selbst erzeugten Photovoltaikstroms zu beantworten, sind während der gesamten Messedauer neben den Außendienstmitarbeitern zusätzlich auch Buderus Experten zum Thema Elektrifizierung vor Ort.

Abgerundet wird der Auftritt durch Präsentationen zu innovativen Systemlösungen und Services – vom Klimagerät über Trinkwasserenthärtungsanlagen bis hin zum Online CheckUp für Wärmepumpen und weiteren Dienstleistungen, die Fachhandwerkern und Planern Zeit sparen.

Wärmepumpen-Hybrid: GEG-Anforderungen erfüllt

Die auf der SHK+E Essen vorgestellten Buderus Wärmepumpen-Hybride bestehen aus einer Wärmepumpen-Außeneinheit, einem konventionellem Gas- oder Öl-Spitzenlastkessel und einer Hybrid-Hydraulikgruppe mit Hybridmanager. Sie sind eine interessante Heizungslösung: Ein Wärmepumpen-Hybridsystem nutzt übers Jahr betrachtet mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie und erfüllt so die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für neue Heizungsanlagen. Am Buderus Messestand können Fachbesucher die erforderlichen Systemkomponenten in Augenschein nehmen: unter anderem die Wärmepumpen Design-Außeneinheit WLW MB A H, das Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i und die Hybrid-Hydraulikbox HW-Set HYC25. Über das neue Signet „Hybrid-Exzellenz“ erkennen Fachhandwerker die Wärmepumpen-Hybridsysteme von Buderus auf einen Blick.

Energie effizient einsetzen

Ein weiteres Thema am Buderus Messestand: wie sich strombasierte Heizsysteme umsetzen und begleitende Technologien wie Photovoltaik und Batteriespeicher intelligent integrieren lassen. So kann selbst erzeugter Strom aus einer Photovoltaikanlage über das Energiemanagementsystem MyEnergyMaster effizient im Heizsystem mit Wärmepumpe genutzt werden. Hausbesitzer erhöhen damit ihre Eigenverbrauchsquote, denn der Energiemanager regelt die Energieflüsse in Abhängigkeit des verfügbaren PV-Stroms. So steuert das System beispielsweise bei Eigenstromüberschuss die Buderus Wärmepumpe modulierend an – die Energie wird dann thermisch gespeichert. Eine intelligente Lösung, um laufende Kosten und CO2-Emissionen nachhaltig zu senken.