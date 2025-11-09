Vom 3. bis 5. November 2025 fand in Berlin die Deutsche Meisterschaft im Schornsteinfegerhandwerk statt, bei der die Prüfungsbesten eines Ausbildungsjahres im finalen Wettbewerb gegeneinander antreten. Sieger und damit bester Schornsteinfegergeselle 2025 wurde Maximilian Pinzl aus Viechtach in Bayern.

In diesem Jahr nahmen acht Schornsteinfegergesellen und eine Schornsteinfegergesellin an den Deutschen Meisterschaften ihres Gewerks teil. Sie haben im Jahr 2025 ihre Gesellenprüfung erfolgreich bestanden und zählen mit ihren Prüfungsergebnissen zu den Besten ihres jeweiligen Bundeslandes.

Deutscher Meister kommt aus Bayern

In Berlin stellten sich die Nachwuchskräfte erneut verschiedenen praktischen und schriftlichen Prüfungen. Nach zwei intensiven Wettbewerbstagen erreichte Maximilian Pinzl aus Bayern mit seiner Punktzahl das beste Ergebnis und sicherte sich damit den ersten Platz im Meisterschaftsranking. Auf den zweiten Platz folgte Alisa Kasten aus Baden-Württemberg, Platz drei belegte Hugo Blume aus Nordrhein-Westfalen. Die Gewinnerin und Gewinner erhielten im Rahmen einer Siegerehrung den Viessmann-Nachwuchsförderpreis sowie Preise verschiedener Sponsoren.

„Wir gratulieren unserer Kollegin und unseren beiden Kollegen zu ihren herausragenden Leistungen“, so Udo Voigt vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. „Motivierten Nachwuchskräften stehen in unserem Handwerk alle Möglichkeiten offen - vom Meistertitel bis hin zum Studium der erneuerbaren Energien.“

Ergebnisse des Wettbewerbs

Platz 1: Maximilian Pinzl

Platz 2: Alisa Kasten

Platz 3: Hugo Blume

Die Plätze 4 bis 9 teilen sich: Moritz Römhild, Landessieger in Berlin, Amirali Khaksari, Landessieger in Bremen, Falk Mittendorf, Landes­sieger in Niedersachsen, Florian Dünker, Landessieger in Rheinland­Pfalz, Stefan Kollomasnick, Landessieger in Sachsen-Anhalt, und Fynn Schadt, Landessieger im Saarland. (in alphabetischer Reihenfolge)

Ausrichter der Deutschen Meisterschaft im Schornsteinfegerhand­werk 2025 war die Schornsteinfeger-Innung Berlin.