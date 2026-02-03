Mit Gunther Noll verstärkt ab sofort ein erfahrener Technik- und Vertriebsexperte das Sales Team von Taconova. Als neuer Key Account Manager übernimmt der 52-Jährige gemeinsam mit dem bestehenden Team die Betreuung und Weiterentwicklung der OEM-Kunden des Unternehmens.

Nach einer Ausbildung zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer studierte Gunther Noll Versorgungstechnik mit der Fachrichtung Technische Gebäudeausrüstung und schloss sein Studium als Diplom-Ingenieur ab. Zudem ist er Gebäudeenergieberater des Handwerks. Seine berufliche Laufbahn umfasst zunächst rund acht Jahre Erfahrung in Planung, Ausschreibung und Bauleitung unterschiedlichster Projekte. Anschließend war er 18 Jahre bei einem deutschen Hersteller von Flächenheiz- und Kühlsystemen tätig, wo er umfassende Expertise in Vertrieb, Planung, Produktion und Installation von Flächenheizungssystemen aufbaute.

In seiner Position als Key Account Manager OEM bei Taconova berät Gunther Noll bestehende OEM-Kunden sowie potenzielle Neukunden ganzheitlich – von der Produktberatung, dem Prüfen der technischen Anforderungen, der Umsetzbarkeit und Auslegung über die Projektbegleitung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung. Dabei bringt er seine langjährige Erfahrung ebenso ein wie sein tiefgehendes Verständnis für praxisnahe und energieeffiziente Systemlösungen. „Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und die enge Zusammenarbeit mit dem Taconova-Team“, sagt Gunther Noll. „Mein Ziel ist es, die OEM-Kunden im engen Austausch kompetent zu unterstützen und nachhaltige Partnerschaften aufzubauen. Zuhören und gemeinsam gesetzte Ziele erreichen – das ist mein Anspruch.“ In seiner Freizeit findet der zweifache Familienvater Ausgleich beim Tischtennisspielen sowie beim alpinen Wandern und Mountainbiking.