ÖkoFEN sucht Kundendiensttechniker Raum Ostwestfalen-Lippe (m/w/d) (Postleitzahlengebiet 32, 33, 48, 49)
Du suchst nach einer neuen Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen? ÖkoFEN gehört in Europa zu den führenden Herstellern innovativer, komfortabler Holzpelletheizungen und Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Den Erfolg verdanken wir auch unseren Mitarbeitern. Wir suchen verantwortungsbewusste und qualifizierte Kollegen, die gemeinsam mit uns die Energiewende vorantreiben - wie z. B. als Kundendiensttechniker.
Deine Aufgaben
- Selbstständige Inbetriebnahme von ÖkoFEN Pelletheizungen
- Wartungen, Reparaturen und sonstige Kundendiensttätigkeiten beim Kunden vor Ort
- Einweisung und technische Beratung unserer Kunden (Fachhandwerk und Endkunde)
- Vor-Ort-Support für das Fachhandwerk
- Effiziente Koordination und Durchführung der Kundendiensteinsätze vorwiegend in den PLZ-Gebieten 32, 33, 48, 49
- Ersatzteilmanagement im Rahmen eines dezentralen Ersatzteillagers in überschaubarem Umfang
Dein Profil
- Technische Ausbildung im Fachbereich Elektro, Mechatronik, Heizung-Sanitär oder eine vergleichbare Ausbildung
- Erfahrung als fahrender Kundendiensttechniker in der Heizungs- oder Elektrobranche oder ähnlichem Bereich bzw. mit einem vergleichbaren Produkt
- PKW-Führerschein
- Selbstständiges, sauberes und verlässliches Arbeiten
- Organisationstalent und gute Kommunikationsfähigkeiten
- Hohe Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung
- Gute allgemeine EDV-Kenntnisse (MS Office, Warenwirtschaftssystem)
Wir bieten Dir
- Unbefristete Anstellung
- Attraktive, leistungsgerechte Vergütung
- Erfolgsbeteiligung
- Kaffee, Getränke & Obst gratis
- Vergünstigtes, warmes Mittagessen in unserer Kantine
- Bikeleasing
- Kostenlose Parkplätze und E-Ladesäulen
- Fahrradgarage mit Lademöglichkeit für E-Bikes
- Betriebliche Altersvorsorge
- Umfassende Einarbeitung sowie Unterstützung durch erfahrene Kollegen
- Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) ermöglichen eine gesunde Work-Life-Balance
- 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche
- Sonderurlaubstage für besondere Lebensereignisse
- Gesundheitsprogramm
Willst Du bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewirb Dich!
Warum auch du Teil unseres ÖkoFEN Teams werden solltest?
per DU auf allen Ebenen
Flache Hierarchien und das DU prägen unseren Arbeitsalltag und schaffen eine familäre, angenehme Arbeitsatmosphäre.
Top-Arbeitsequipment
Wir statten dich mit Equipment aus, das für deinen Job wichtig ist: Sehr gut ausgestattets Firmenfahrzeug (Mercedes Sprinter/Vito), Laptop, Smartphone und Qualitätswerkzeug.
Gemeinsam für die Umwelt
Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft. Jede Pelletheizung reduziert den CO2-Ausstoß so viel wie drei Dieselautos weniger auf den Straßen.
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben umweltfreundliche Pelletheizungen & Wärmepumpen an drei Standorten in Österreich. Mehr als 90 % unserer Produkte werden ins Ausland exportiert. Den Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeiter:innen. Deshalb achten wir besonders darauf, dass es unseren Mitarbeiter:innen gut geht und es wird auf jede:n einzelne:n Mitarbeiter:in Wert gelegt.
Na, haben wir dein Interesse geweckt?
Worauf wartest du noch? Schick uns deine Bewerbung per Mail an bewerbung(at)oekofen.de
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Schelmenlohe 2 | 86866 Mickhausen
08204 / 29 80-0 • bewerbung(at)oekofen.de