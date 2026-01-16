Du suchst nach einer neuen Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen? ÖkoFEN gehört in Europa zu den führenden Herstellern innovativer, komfortabler Holzpelletheizungen und Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Den Erfolg verdanken wir auch unseren Mitarbeitern. Wir suchen verantwortungsbewusste und qualifizierte Kollegen, die gemeinsam mit uns die Energiewende vorantreiben - wie z. B. als Kundendiensttechniker.

Deine Aufgaben

Selbstständige Inbetriebnahme von ÖkoFEN Pelletheizungen

Wartungen, Reparaturen und sonstige Kundendiensttätigkeiten beim Kunden vor Ort

Einweisung und technische Beratung unserer Kunden (Fachhandwerk und Endkunde)

Vor-Ort-Support für das Fachhandwerk

Effiziente Koordination und Durchführung der Kundendiensteinsätze vorwiegend in den PLZ-Gebieten 32, 33, 48, 49

Ersatzteilmanagement im Rahmen eines dezentralen Ersatzteillagers in überschaubarem Umfang

Dein Profil

Technische Ausbildung im Fachbereich Elektro, Mechatronik, Heizung-Sanitär oder eine vergleichbare Ausbildung

Erfahrung als fahrender Kundendiensttechniker in der Heizungs- oder Elektrobranche oder ähnlichem Bereich bzw. mit einem vergleichbaren Produkt

PKW-Führerschein

Selbstständiges, sauberes und verlässliches Arbeiten

Organisationstalent und gute Kommunikationsfähigkeiten

Hohe Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung

Gute allgemeine EDV-Kenntnisse (MS Office, Warenwirtschaftssystem)

Wir bieten Dir

Unbefristete Anstellung

Attraktive, leistungsgerechte Vergütung

Erfolgsbeteiligung

Kaffee, Getränke & Obst gratis

Vergünstigtes, warmes Mittagessen in unserer Kantine

Bikeleasing

Kostenlose Parkplätze und E-Ladesäulen

Fahrradgarage mit Lademöglichkeit für E-Bikes

Betriebliche Altersvorsorge

Umfassende Einarbeitung sowie Unterstützung durch erfahrene Kollegen

Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) ermöglichen eine gesunde Work-Life-Balance

30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche

Sonderurlaubstage für besondere Lebensereignisse

Gesundheitsprogramm

Willst Du bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewirb Dich!

Warum auch du Teil unseres ÖkoFEN Teams werden solltest?

per DU auf allen Ebenen

Flache Hierarchien und das DU prägen unseren Arbeitsalltag und schaffen eine familäre, angenehme Arbeitsatmosphäre.

Top-Arbeitsequipment

Wir statten dich mit Equipment aus, das für deinen Job wichtig ist: Sehr gut ausgestattets Firmenfahrzeug (Mercedes Sprinter/Vito), Laptop, Smartphone und Qualitätswerkzeug.

Gemeinsam für die Umwelt

Wir arbeiten für eine nachhaltige Zukunft. Jede Pelletheizung reduziert den CO 2 -Ausstoß so viel wie drei Dieselautos weniger auf den Straßen.

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben umweltfreundliche Pelletheizungen & Wärmepumpen an drei Standorten in Österreich. Mehr als 90 % unserer Produkte werden ins Ausland exportiert. Den Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeiter:innen. Deshalb achten wir besonders darauf, dass es unseren Mitarbeiter:innen gut geht und es wird auf jede:n einzelne:n Mitarbeiter:in Wert gelegt.

Worauf wartest du noch? Schick uns deine Bewerbung per Mail an bewerbung(at)oekofen.de

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH

Schelmenlohe 2 | 86866 Mickhausen

08204 / 29 80-0 • bewerbung(at)oekofen.de