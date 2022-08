Das Duschwannengitter ist eines jener Details, die den Unterschied ausmachen, und es verleiht der Gestaltung des Duschraums einen Hauch von Originalität und Persönlichkeit. Aus diesem Grund bieten wir bei Hidrobox Ablaufgitter in verschiedenen Ausführungen und Farben an, mit denen Sie Ihrem Duschraum den gewünschten Stil verleihen können. Wir stellen sie Ihnen vor.

Die runden Ablaufgitter Point, Star und Radiance

Das geometrische Design des Ablaufgitters Star verleiht dem Badezimmer dieses so begehrte Gefühl von Ordnung und Gelassenheit. Ein trendiger Retro-Stil, der sowohl perfekt zu modernen Bädern als auch zu klassischen Designs passt.

Das Point-Design, für seinen Teil, bringt Originalität und Tiefe in den Duschraum. Sein Design ist ideal für eklektische Badezimmer.

Beide Ablaufgitter, jeweils in Edelstahlausführung, können mit der gleichen Farbe der Duschwanne kombiniert werden. Auf diese Weise ist darin das Ablaufgitter integriert und bietet Kontinuität und Raffinesse.

Und wenn Sie eine Leidenschaft für gewagte Designs haben, haben wir eine Kombination, die Sie begeistern wird. Wählen Sie eine Farbe für die Duschwanne und eine andere Farbe für das Ablaufgitter. Das Ergebnis ist einzigartig und verleiht dem Raum eine persönliche Note.

Und denjenigen, die einen modernen, industriellen oder exklusiven Stil such, präsentieren wir die Ablaufgitter Radiance. Diese Ablaufgitter-Palette, inspiriert durch das Design vom Anfang des letzten Jahrhunderts und in die Moderne zurückgeholt, ist das ultimative Detail für alle, die neue Metallic-Kombinationen ans Licht bringen wollen. Die Ablaufgitter Radiance sind in vier Ausführungen erhältlich: Rame, Golden, Steel und Gunmetal. Je nachdem, wofür Sie sich entscheiden, können Sie Ihrem Duschraum ein eher industrielles oder raffiniertes Flair verleihen.

Mit welchen Duschwannen kann ich diese Ablaufgitter kombinieren?

Die Duschwannen der Kollektion Neo Plus lassen sich perfekt mit diesen Ablaufgittern kombinieren. Diese Kollektion mit ihrem reinen und essentiellen Design bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten, um jedem funktionalen oder ästhetischen Bedürfnis gerecht zu werden, und beinhaltet diese Duschwannengitter.

Darüber hinaus sind die Ablaufgitter Star, Point und Radiance auch für die Kollektion der Quadro- und Unique-Duschwannen erhältlich.

Eine Designer-Duschwanne zu besitzen, die zu Ihrer Persönlichkeit passt, ist jetzt einfacher denn je. Definieren Sie Maße, Farbe, Material, Textur .... bis hin zum Design des Ablaufgitters.