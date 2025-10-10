In der Natur, in der Mode, in der Malerei: Oft sind es nicht die großen Farbflächen, sondern die kleinen Farbtupfer, die einem Garten, einem Kleid oder einem Gemälde das "gewisse Etwas" verleihen, sprich für ästhetische Spannung sorgen, Wohlgefallen auslösen und hohen Wiedererkennungswert erzeugen.

Auch bei der Gestaltung eines Badezimmers lässt sich dieser Kunstgriff anwenden: In diesem Bad-Beispiel von glassdouche wirkt der perfekt austarierte Farbmix von Boden, Wand und Duschkabine sehr harmonisch und beruhigend – fast könnte man meinen: eine Spur zu ausgewogen, nah an der Grenze zu monoton. Wären da nicht die Beschläge der Serie AUGUSTINA von glassdouche mit der neuen, sehr speziellen, geradezu vibrierenden Oberflächenfarbe Smaragdgrün von ROOSS & ROSS. Sie sind genau der Farbtupfer, der aus der eigentlich schnörkellosen Bad-Komposition eine besondere Augenweide macht. Und zugleich lenkt diese außergewöhnliche Farbe den Blick auf die keineswegs unerhebliche Technologie: Eine Duschkabine in der Bauform einer Nische über die komplette Breite des Raumes (hier 2,70 m) lässt sich nur mit Beschlägen vom "Kaliber" AUGUSTINA realisieren: Pendeltür-Technologie, d.h. nach innen und außen öffnend, Hebe-Senk-Funktion, automatische Arretierung sowie eine Material- und Verarbeitungsqualität auf Smaragd-, sprich Edelstein-Niveau.