NFG GMBH sucht KEY-ACCOUNT-MANAGER (w/m/d) IM BEREICH BAU- UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT IN VOLLZEIT FÜR DIE REGION MÜNSTER | OSTWESTFALEN PLZ 32 | 33 | 48 UND 49
NFG (Netzwerk für Gebäudetechnik) ist ein Zusammenschluss führender Großhandelsgruppen.
NFG spezialisiert sich auf die Beratung von Architekten, Investoren, Planern sowie Entscheidern in der Bau- und Wohnungswirtschaft und unterstützt in allen Bereichen der Gebäudetechnik mit modernen Technologien sowie Komplettsystemen.
DARUM GEHT ES KONKRET
- Als kompetenter Ansprechpartner unterstützen Sie unsere Kunden bei der Erstellung individueller haustechnischer Konzepte - inklusive fundierter Beratung vor Ort
- In der Kommunikation mit ausschreibenden sowie entscheidenden Stellen platzieren Sie dabei unsere Lieferanten
- Zudem agieren Sie als fachkundige Schnittstelle zu regionalen Kollegen sowie unserem Innendienst und verfolgen jedes Angebot bis zum erfolgreichen Abschluss, während Sie Ihre persönliche Vertriebsstrategie kontinuierlich verbessern
WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN
- Technische/Kaufmännische Ausbildung oder Studium
- Fundierte technische Ausbildung - idealerweise mit Schwerpunkt Haus- und Gebäudetechnik bzw. in der SHK-Branche
- Kaufmännisches Basiswissen sowie eine hohe Vertriebsaffinität
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke und erste einschlägige Berufserfahrungen im Außendienst sowie ein gutes Branchennetzwerk
- Strukturierte Arbeitsweise, Motivation und Kenntnisse zu erfolgreichen Abschlusstechniken
- Aufbau und Pflege von internen und externen Kontakten
DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN
- Mitarbeiterbeteiligungsmodell
- Prämienmodelle/Erfolgsbeteiligung
- Fahrradleasing
- Firmenwagen
- Betriebliche Altersvorsorge
Haben Sie Fragen zur Position?
Kontaktieren Sie uns gerne!
Christian Kruse
T+49 151 20335658
Sollen wir uns kennenlernen?
Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen mit frühestem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: karriere(at)nfg-gruppe.de
So erreichen Sie uns:
NFG GMBH NETZWERK FÜR GEBÄUDETECHNIK
BÄCKERKAMP 21
33330 GÜTERSLOH