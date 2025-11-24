24.11.2025  Stellenangebot Alle News von NFG

NFG GMBH sucht KEY-ACCOUNT-MANAGER (w/m/d) IM BEREICH BAU- UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT IN VOLLZEIT FÜR DIE REGION MÜNSTER | OSTWESTFALEN PLZ 32 | 33 | 48 UND 49

NFG (Netzwerk für Gebäudetechnik) ist ein Zusammenschluss führender Großhandelsgruppen.

NFG spezialisiert sich auf die Beratung von Architekten, Investoren, Planern sowie Entscheidern in der Bau- und Wohnungswirtschaft und unterstützt in allen Bereichen der Gebäudetechnik mit modernen Technologien sowie Komplettsystemen.

DARUM GEHT ES KONKRET

  • Als kompetenter Ansprechpartner unterstützen Sie unsere Kunden bei der Erstellung individueller haustechnischer Konzepte - inklusive fundierter Beratung vor Ort
  • In der Kommunikation mit ausschreibenden sowie entscheidenden Stellen platzieren Sie dabei unsere Lieferanten
  • Zudem agieren Sie als fachkundige Schnittstelle zu regionalen Kollegen sowie unserem Innendienst und verfolgen jedes Angebot bis zum erfolgreichen Abschluss, während Sie Ihre persönliche Vertriebsstrategie kontinuierlich verbessern

WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN

  • Technische/Kaufmännische Ausbildung oder Studium
  • Fundierte technische Ausbildung - idealerweise mit Schwerpunkt Haus- und Gebäudetechnik bzw. in der SHK-Branche
  • Kaufmännisches Basiswissen sowie eine hohe Vertriebsaffinität
  • Ausgeprägte Kommunikationsstärke und erste einschlägige Berufserfahrungen im Außendienst sowie ein gutes Branchennetzwerk
  • Strukturierte Arbeitsweise, Motivation und Kenntnisse zu erfolgreichen Abschlusstechniken
  • Aufbau und Pflege von internen und externen Kontakten

DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN

  • Mitarbeiterbeteiligungsmodell
  • Prämienmodelle/Erfolgsbeteiligung   
  • Fahrradleasing
  • Firmenwagen
  • Betriebliche Altersvorsorge

Haben Sie Fragen zur Position?

Kontaktieren Sie uns gerne!

Christian Kruse
T+49 151 20335658

Sollen wir uns kennenlernen?

Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Bewerbungs­unterlagen mit frühestem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: karriere(at)nfg-gruppe.de

So erreichen Sie uns:
NFG GMBH NETZWERK FÜR GEBÄUDETECHNIK
BÄCKERKAMP 21
33330 GÜTERSLOH

NFG GmbH
Bäckerkamp 21
33330 Gütersloh
Deutschland
Telefon:  +49 5241 9944-787
www.nfg-gruppe.de
Anzeigen
Philipp Wagner GmbH
AFRISO-EURO-INDEX GmbH
ELEMENTS GmbH
SANHA GmbH & Co. KG
SOREL® GmbH Mikroelektronik

DESTATIS:

24.11.2025

Jedes zweite Unternehmen nutzt kostenpflichtige Cloud-Services
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.11.2025

Unternehmen verlagern zwischen 2021 und 2023 netto 50 800 Stellen ins Ausland
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

19.11.2025

Gegenwind für die Energiewende – obwohl Rahmenbedingungen äußerst günstig sind
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung