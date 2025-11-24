NFG (Netzwerk für Gebäudetechnik) ist ein Zusammenschluss führender Großhandelsgruppen.

NFG spezialisiert sich auf die Beratung von Architekten, Investoren, Planern sowie Entscheidern in der Bau- und Wohnungswirtschaft und unterstützt in allen Bereichen der Gebäudetechnik mit modernen Technologien sowie Komplettsystemen.

DARUM GEHT ES KONKRET

Als kompetenter Ansprechpartner unterstützen Sie unsere Kunden bei der Erstellung individueller haustechnischer Konzepte - inklusive fundierter Beratung vor Ort

In der Kommunikation mit ausschreibenden sowie entscheidenden Stellen platzieren Sie dabei unsere Lieferanten

Zudem agieren Sie als fachkundige Schnittstelle zu regionalen Kollegen sowie unserem Innendienst und verfolgen jedes Angebot bis zum erfolgreichen Abschluss, während Sie Ihre persönliche Vertriebsstrategie kontinuierlich verbessern

WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN

Technische/Kaufmännische Ausbildung oder Studium

Fundierte technische Ausbildung - idealerweise mit Schwerpunkt Haus- und Gebäudetechnik bzw. in der SHK-Branche

Kaufmännisches Basiswissen sowie eine hohe Vertriebsaffinität

Ausgeprägte Kommunikationsstärke und erste einschlägige Berufserfahrungen im Außendienst sowie ein gutes Branchennetzwerk

Strukturierte Arbeitsweise, Motivation und Kenntnisse zu erfolgreichen Abschlusstechniken

Aufbau und Pflege von internen und externen Kontakten

DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN

Mitarbeiterbeteiligungsmodell

Prämienmodelle/Erfolgsbeteiligung

Fahrradleasing

Firmenwagen

Betriebliche Altersvorsorge

Haben Sie Fragen zur Position?

Kontaktieren Sie uns gerne!

Christian Kruse

T+49 151 20335658

Sollen wir uns kennenlernen?

Dann schicken Sie uns jetzt Ihre Bewerbungs­unterlagen mit frühestem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: karriere(at)nfg-gruppe.de

So erreichen Sie uns:

NFG GMBH NETZWERK FÜR GEBÄUDETECHNIK

BÄCKERKAMP 21

33330 GÜTERSLOH