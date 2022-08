Die SHK ESSEN setzt in diesem Jahr den Fokus auf die Themen Energiewende und nachhaltige Sanitärtrends.

Daran knüpfen wir als Spezialisten für hygienische Trinkwasserversorgung sowie energieeffizientes Heizen und Kühlen an: wir stellen vom 6. bis 9. September 2022 an Stand 1/1C15 verschiedene Lösungen in diesen Bereichen vor.

Herzlich Willkommen!