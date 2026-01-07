07.01.2026  Pressemeldung Alle News von IMI Hydronic Engineering

TA-Nano: das super-kompakte PIBCV passt immer…

…ist unempfindlich bei Verschmutzungen und verstopft nicht.

Das druckunabhängige Regelventil zur On/Off-Regelung der Produktmarke IMI TA für beengte Platzverhältnisse braucht einen minimalen Differenzdruck im Verhältnis zum Durchfluss, regelt präzise auch bei kleinen Durchflussraten an unterschiedlichsten Verbrauchern, wie z.B. Fancoils. Ausführungen mit Möglichkeit zur Druck-, Temperatur- und Durchflussmessung sowie Spülfunktion für alle Anschlussarten sind erhältlich.

Ideal für die Anlagenoptimierung: Einstellwerte sind auch bei montiertem Stellantrieb ablesbar.

mehr

IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH
Völlinghauser Weg 2
59597 Erwitte
Deutschland
Telefon:  02943 - 891-0
climatecontrol.imiplc.com/de-de
DESTATIS:

02.01.2026

Erwerbstätigenzahl im Jahr 2025 fast unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

06.01.2026

Inflationsrate im Dezember 2025 voraussichtlich +1,8 %
Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

