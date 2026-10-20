Im sanierten Einfamilienhaus in Weinsberg sorgt das Komfortlüftungsgerät Pluggit ASPV3.0-E mit integrierter Luftbefeuchtung (Bildausschnitt) ganzjährig für ein gutes Raumklima. Bild: Pluggit GmbH, München

Ein ausreichender und konstanter Luftwechsel im Gebäude sind zentral, um Feuchtigkeit sowie Schadstoffe und CO₂ abzuführen. Bei der Sanierung des in den 1960er-Jahren gebauten Einfamilienhauses in Weinsberg wurde dafür auf ein Komfortlüftungssystem von Pluggit mit integrierter Luftbefeuchtung gesetzt.

In dauerhaft luftdichten Gebäuden spielen die Wärme und Feuchterückgewinnung eine zentrale Rolle. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, führt Feuchtigkeit und Schadstoffe ab und ermögliche eine effiziente Wärmerückgewinnung.

Herzstück des Lüftungssystems im sanierten Reihenmittelhaus in Weinsberg ist das Komfortlüftungsgerät Pluggit ASPV3.0-E. Das Gerät aus der Serie PluggEasy ist mit einem Enthalpietauscher ausgestattet, der neben der Wärmerückgewinnung auch die Feuchterückgewinnung sicherstellt. Außerdem reduziert es bei dem Einfamilienhaus aus den 1960er-Jahren die Heizlast und sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima, selbst im Winter während der Heizperiode. Wenn die Feuchtigkeit im Winter trotz Enthalpietauscher unter eine bestimmte Grenze sinkt, springt das Luftbefeuchtungssystem AeroFresh Plus ein, das in die bestehende Lüftungsanlage integriert wurde.

Die kontrollierte Luftfeuchte schützt Bausubstanz und Gesundheit gleichermaßen.

Das System ist für den Neubau geeignet und lässt sich mühelos in bestehende PluggEasy Lüftungssysteme nachrüsten.

Weitere Informationen zu den Produkten von Pluggit gibt es auf der Website unter pluggit.com.