Die Gas-Brennwertkombitherme WMC.1 von BRÖTJE vereint effiziente Heiztechnik, ein kompaktes Design und einen hohen Bedienkomfort. Dank der Hybrid-Schnittstelle Kit 65 ist sie flexibel mit einer Wärmepumpe erweiterbar und somit ideal für eine zukunftssichere Wärmeversorgung geeignet.

Die kompakte Anlage überzeugt, neben der hohen Leistung, mit ihrer durchdachten Technik. Ein hochwertiger Edelstahl-Plattenwärmetauscher sorgt für eine zuverlässige und effiziente Durchlauferwärmung des Trinkwassers. Die integrierte elektronische Verbrennungsoptimierung (EVO) reduziert den Energieverbrauch und kalibriert sich selbstständig. Das Gerät ist für alle gängigen Gasarten geeignet, darunter Erdgas E und LL sowie Flüssiggas.

Mit ihren kompakten Maßen von 76,3 Zentimetern Höhe, 45 Zentimetern Breite und 33,4 Zentimetern Tiefe passt die WMC.1 problemlos in Hauswirtschafts- oder Kellerräume. Ihr modernes Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die Therme liefert eine Heizleistung von 24 Kilowatt und steigert diese dank Boosterfunktion bei der Trinkwassererwärmung auf bis zu 36 Kilowatt. Damit erfüllt sie auch hohe Komfortansprüche mühelos.

Zukunftssicher mit Hybrid-Schnittstelle Kit 65

Mit der Hybrid-Schnittstelle Kit 65 von BRÖTJE lässt sich die WMC.1 in wenigen Arbeitsschritten mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit kombinieren – entweder direkt bei der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt. Nutzerinnen und Nutzer steuern das System intuitiv über die IWR-Regelungsplattform, wahlweise auch mobil über die BRÖTJE Home Komfort App. Über die innovative IWR Multiport Schnittstelle kann die Anlage mit regelungstechnischen Erweiterungen verbunden werden.

Mit der WMC.1 liefert der norddeutsche Wärmespezialist eine zukunftssichere Lösung für alle, die auf Effizienz, Flexibilität und Bedienkomfort setzen. Die neue Therme vereint moderne Heiztechnik in kompakter Form und richtet sich an alle, die ihre Wärmeversorgung wirtschaftlich und nachhaltig gestalten möchten.