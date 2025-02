Auf der ISH in Frankfurt macht Dallmer erlebbar, wie einfach Innovation sein kann. Besonders im Arbeitsalltag zählt jedes Detail – mehr Komfort, mehr Zeit, weniger Stress. „Genau hier setzen wir an.

Unser Messemotto in diesem Jahr lautet daher: Gemeinsam machen wir Entwässerung einfach“, so Geschäftsführerin Yvonne Dallmer. Effizienz entsteht durch Zusammenarbeit. Deshalb entwickelt der Arnsberger Entwässerungsspezialist seine Lösungen stets im engen Dialog mit Installateur:innen, Planer:innen und Architekt:innen. Bestes Beispiel ist DallFlex 2.0, das weiterentwickelte Ablaufsystem mit neuen Features.

Auf neuem Standplatz in Halle 3.0 präsentiert Dallmer auf der ISH seine aktuellsten Produkte und lädt zu einer Reise durch die Bereiche Sanierung, Objekt, Neubau und Inspiration ein. Für jeden Bereich bietet das Familienunternehmen passende Lösungen – darunter auch für zuverlässigen Brandschutz und effektiven Schutz am Bodenablauf vor aufsteigender Kapillarfeuchtigkeit. Im Inspirationsbereich können Besucher:innen die Produkte aus völlig neuen Perspektiven entdecken und die Marke Dallmer in einer unvergleichlichen Atmosphäre mit allen Sinnen erleben.

DallFlex 2.0: Das Original jetzt noch besser

Von dünnschichtigen Spachtelböden, über dünne keramische Fliesenbeläge bis hin zu Naturstein bietet das Entwässerungssystem DallFlex 2.0 flexible Lösungen und setzt neue Maßstäbe für bodenebene Duschen. Die weiterentwickelte Generation überzeugt mit durchdachten Features, die Montagesicherheit und Planungsfreiheit auf ein neues Niveau heben.

Dank der nun werksseitig vormontierten Montageeinheit wird die Installation noch effizienter: Eine integrierte Positionierhilfe sorgt für exakte Ausrichtung an Wand- und Bodenbelägen und der um 180 Grad drehbare Rahmen für maximalen Gestaltungsfreiraum.

Ein weiteres neues Feature ist das Schnellspannsystem: Die fixierbare Gewindestange lässt sich mühelos voreinstellen und präzise in der Höhe anpassen. Besonders innovativ und bereits bekannt aus dem bewährten DallDrain-System: Der mechanische Geruchsverschluss mit magnetischem Schließmechanismus verhindert dauerhaft unangenehme Kanalgase, ganz ohne Sperrwasservorlage.

Design-Highlight: CeraFloor Individual Neo

Teil der DallFlex-Duschrinnenfamilie ist die neue CeraFloor Individual Neo. Sie verbindet innovative Technik mit elegantem Design, fügt sich nahezu unsichtbar in den bodenebenen Duschbereich ein und schafft so einen minimalistischen, harmonischen Look. Für Architekt:innen und Planer:innen eröffnen sich dadurch neue kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Duschplätze mit einer Breite bis zu 1,50 m in gewohnt hoher Dallmer Qualität. Zudem ermöglicht die neue CeraFloor Individual Neo eine einfache und schnelle Montage.

Als Pendant zu der in der Duschfläche positionierten CeraFloor Individual Neo bietet die CeraWall Individual Neo eine perfekte Wandlösung. Gefertigt aus hochwertigem, massivem Edelstahl steht die neue Duschrinne für hohen Designanspruch und Langlebigkeit.

Das Messeteam von Dallmer freut sich darauf, Ihnen persönlich und zum Anfassen die neuen Dallmer Produkte vorzustellen.

