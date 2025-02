Bricht ein Feuer aus, können sich Flammen, Rauch und Hitze sehr schnell über die Abwasserleitungen ausbreiten und so auch weitere Etagen in Brand setzen. Daher werden an den Brandschutz in öffentlichen Gebäuden oder in Wohnanlagen besondere Anforderungen gestellt. Die Lösung für einen bestmöglichen Brandschutz im Entwässerungsbereich bieten die neuen Dallmer Brandschutzelemente für senkrechte Ablaufgehäuse. Sie erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen und Feuerwiderstandsklassen.

Ein großer Vorteil ist, dass sie komplett installationsfertig sind. So ist kein zusätzliches Material wie Mörtel oder Dichtband mehr nötig. Stattdessen greift der praktische Klemmmechanismus: Er aktiviert das Klemmelement zur Sicherung und festen Verankerung innerhalb der Kernbohrung. So läuft der Einbau sicherer, einfacher und schneller. Außerdem punkten die neuen Brandschutzelemente mit kleinen Kernbohrungen in den Durchmessern 120+4 mm und 170+4 mm. Hierdurch lassen sich Kosten reduzieren und es entstehen Vorteile in der Gebäudestatik.

Weiteres Plus: Die Brandschutzelemente sind im Sortiment unserer Entwässerungssysteme DallDrain und DallFlex rohrunabhängig. Das heißt: Nicht brennbare Abwasserrohre wie beispielsweise aus Gusseisen können ebenso angeschlossen werden wie Rohre aus brennbaren Materialien wie Kunststoff.

Schutz vor der Ausbreitung giftiger Rauchgase und Flammen

Am Brandschutzelement werkseitig fest angebracht befindet sich eine Lippendichtung, die sicher das Ausbreiten giftiger Rauchgase nach oben verhindert. Im Brandfall verschließt die integrierte Quellstoff-Einlage bei Hitzeeinwirkung die Deckendurchführung, Entwässerungsleitungen und Bodenabläufe aus Kunststoff schnell, sicher und zuverlässig. Weder Flammen noch Rauch und Hitze können sich weiter ausbreiten. Die darüber liegenden Etagen sind gegen eine Brandausbreitung abgeschottet.

Das Produktsortiment ist übersichtlich und leicht verständlich, da sich die Auswahl der neuen Dallmer Brandschutzelemente nach dem Nenndurchmesser der Bodenabläufe richtet. So lassen sich die Brandschutzelemente schnell auswählen.

Weitere Informationen: dallmer.de/brandschutz