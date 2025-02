Neues Jahr, neue Innovationen – vom 17. bis zum 21. März trifft sich die SHK-Branche auf der ISH und der sauerländische Hersteller HSK Duschkabinenbau ist wieder mit spannenden Produktneuheiten dabei. Besucher können auf dem Stand der Badexperten zahlreiche innovative Produkte entdecken: von brandneuen Dekoren des beliebten Wandverkleidungssystems RenoDeco über vollelektrische Heizkörper bis hin zu einem umfangreichen und hochwertigen Duschkabinenportfolio.

An kalten Wintertagen schätzen Kunden es besonders, wenn das eigene Badezimmer schnell und zuverlässig mit angenehmer Wärme versorgt wird. Für HSK ein Grund, auf der ISH gleich zwei vollelektronische Designheizkörper vorzustellen, die mit Optik und Funktionalität gleichermaßen überzeugen – ganz unabhängig von Öl- oder Gasheizung. Auch mit im Gepäck: das hochwertige Wandverkleidungssystem RenoDeco. HSK erweitert die Auswahl an Dekoren für die gefragten Aluminiumverbundplatten um mehrere, attraktive Designs. Dabei geht der Trend hin zu markanten und naturnahen Steinoptik-Varianten. Zusätzlich erwarten Interessenten viele Neuheiten rund um die Duschkabine. Von innovativen Türlösungen bis hin zu stylischen Sanitärarmaturen gibt es viel zu entdecken.

All dies, sowie weitere innovative Lösungen der HSK Produktpalette steht für die Besucher der ISH 2025 in Frankfurt vom 17. bis 21. März in Halle 3.0 an Stand D71 bereit.