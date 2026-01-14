Viele Probleme bei Fußbodenheizungen im Bestand haben ihre Ursache nicht in der Regelung oder im Wärmeerzeuger, sondern im Heizungswasser. Unzureichende Wärmeabgabe, träge Reaktionen oder steigende Heizkosten lassen sich häufig auf Ablagerungen wie Magnetit, Schlamm und Korrosionsprodukte zurückführen.

Besonders Fußbodenheizungen reagieren sensibel auf Verschmutzungen, da sie mit kleinen Rohrquerschnitten arbeiten. Eine fachgerecht durchgeführte Heizungswasserfiltration verbessert den Durchfluss, erhöht die Wärmeübertragung und reduziert Störungen im Heizbetrieb. Damit lässt sich die hydraulische Leistungsfähigkeit bestehender Anlagen oft deutlich steigern.

Entscheidend ist zudem die Einhaltung der Vorgaben der VDI 2035. Weichen Leitfähigkeit, pH-Wert oder Härte vom empfohlenen Bereich ab, reicht eine Filtration allein nicht aus. In diesen Fällen ist zusätzlich eine gezielte Heizungswasseraufbereitung erforderlich. Erst das Zusammenspiel aus Filtration und normgerechter Wasseraufbereitung stellt einen effizienten, langlebigen und sicheren Anlagenbetrieb sicher.

Angesichts hoher Energiepreise und steigender Anforderungen an die Energieeffizienz gewinnen diese Maßnahmen weiter an Bedeutung. Für SHK-Fachbetriebe bieten Filtration und Heizwasseraufbereitung nicht nur technische Vorteile, sondern auch attraktive Service- und Zusatzumsatzpotenziale – insbesondere bei Fußbodenheizungen im Bestand.