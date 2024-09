Was ist Verbraucherinnen bei der Suche nach einem neuen Duschsystem wichtig? Dazu hat GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, 2.500 Personen in fünf europäischen Ländern befragt.1

Die fünf wichtigsten Kriterien für Käuferinnen in Deutschland sind:

82 % Qualität

62 % Funktionen

61 % Preis

34 % Design

25 % Nachhaltigkeit

Fünf Kriterien, eine Lösung: GROHE Tempesta

Die GROHE Tempesta 110 Handbrause erfüllt all diese Anforderungen. Der erschwingliche Bestseller verfügt etwa über den umlaufenden ShockProof-Silikonring, der die Handbrause schützt, falls sie einmal herunterfällt. Die SmartSwitch-Funktion auf der Rückseite der Handbrause macht es einfach, mit dem Daumen zwischen bis zu drei Strahlarten zu wechseln: dem beruhigenden Rain-, dem reinigenden Jet- und dem revitalisierenden Massage-Strahl. Darüber hinaus ist GROHE Tempesta mit der GROHE EcoJoy Technologie ausgestattet, die den Wasserverbrauch reduziert und damit Umwelt und Geldbeutel schont. Die mit den renommierten Red Dot- und iF Design-Awards ausgezeichnete Handbrause ist in runder oder eckiger Ausführung erhältlich und somit eine hochwertige und vielseitige Ergänzung für jedes Badezimmer.

Und all das mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“: Die Tempesta stammt aus Lahr, der Geburtsstätte aller Brausen und Duschsysteme von GROHE. Alle vier Sekunden verlässt dort eine Handbrause die neue Produktionslinie, die bis zu 200 verschiedene Produktvarianten ohne Neukonfiguration herstellen kann. Dies entspricht bis zu 19.000 Handbrausen pro Tag, die alle während des Produktionsprozesses strengen Qualitätskontrollen unterzogen werden und zu 100 Prozent rückverfolgbar sind.

Die GROHE Tempesta 110 Handbrause ist auch als Duschsystem mit passender Kopfbrause und Brausestange erhältlich. Als All-in-One-Lösung bietet das Duschsystem die perfekte Harmonie von Form und Funktion - und ist damit die ideale Wahl für das Fachhandwerk und Verbraucher:innen.

1 Repräsentative Umfrage von Opinion im Auftrag von GROHE in fünf Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien und Niederlande). Die Umfrage wurde im März 2024 durchgeführt, wobei insgesamt 2.501 Personen befragt wurden - 500 davon in Deutschland.

