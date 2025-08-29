KWC Professional: Die smarte Urinalspülung spart Kosten und Zeit
Der Smart Urinal Sensor eignet sich zur Umrüstung bestehender Urinal-Anlagen aber auch für Neuinstallationen. Das Prinzip ist einfach: Die Smart Urinal Unit wird hinter jedem Urinal oder, insofern alternativer Bauraum vorhanden ist, an anderer Stelle installiert. Der Smart Urinal Deckensensor kommuniziert drahtlos mit der jeweiligen Einheit und löst automatisch nach jeder Benutzung die Spülung aus. Dabei registriert er die Nutzerpräsenz vor jedem Urinal.
Mit der Smart Urinal App ist die Inbetriebnahme und Steuerung von Urinalen - ganz gleich ob Einzelurinale aus Keramik/Edelstahl oder Reihenurinale - die geniale Lösung. Mit dieser smarten Anwendung werden Urinale nicht nur automatisch gespült, es lassen sich auch Funktionen wie die Fließzeitreduktion bei hochfrequenter Nutzung, gruppenweise und kalenderbasierte Hygienespülungen und Reinigungsabschaltungen, serielle Spülauslösungen nach gleichzeitiger Nutzung mehrerer Urinale, sowie das Erfassen und Speichern von Statistikdaten realisieren.
Das Smart Urinal-Spülsystem ermöglicht gestalterische Freiheit im Sanitärraum und bietet gleichzeitig optimale Sicherheit gegen Beschädigungen oder Manipulation an Armaturenkomponenten.
Die Smart Urinal App steht für Smartphones und Tablets mit Android- oder iOS-Betriebssystemen zur Verfügung.
Der F5 Smart Urinal Sensor F5EF3008 / F5EF3009 und die dazugehörige Unit ACEF3002 für die folgenden, gängigsten Keramikurinale zur Verfügung.
Geberit Aller Artikelnummer: 236500000
Geberit Renova Artikelnummer: 235300000
Villeroy und/and Boch Typ Novo rund Artikelnummer: 75070001
Villeroy und/and Boch Typ Novo Artikelnummer: 75270001
Villeroy und/and Boch Typ SUBWAY Artikelnummer: 75130101
Villeroy und/and Boch Typ ARCITECTURA Artikelnummer: 55740001
Sanitärkeramik Laufen Typ NEW CAPRINO Artikelnummer: 42061000000
Technische Hotline: 03378 - 818-531
Angebotsberatung: 03378 - 818-532