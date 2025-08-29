Das smarte Urinal-Spülsystem von KWC Professional reduziert erheblich Montagezeiten und An-schaffungskosten. Anstelle von vielen Urinal-Einzelauslösern wird stets nur ein zentraler Decken-sensor benötigt und das sogar für bis zu 20 Urinale. Es rechnet sich bereits ab 3 Urinalen, ist bei 10 Urinalen bereits 15% und bei 20 Urinalen rund 20 % günstiger als mit elektronischen Wand-einbauarmaturen.

Der Smart Urinal Sensor eignet sich zur Umrüstung bestehender Urinal-Anlagen aber auch für Neuin­stallationen. Das Prinzip ist einfach: Die Smart Urinal Unit wird hinter jedem Urinal oder, insofern alter­nativer Bauraum vorhanden ist, an anderer Stelle installiert. Der Smart Urinal Deckensensor kommuni­ziert drahtlos mit der jeweiligen Einheit und löst automatisch nach jeder Benutzung die Spülung aus. Dabei registriert er die Nutzerpräsenz vor jedem Urinal.

Mit der Smart Urinal App ist die Inbetriebnahme und Steuerung von Urinalen - ganz gleich ob Einzeluri­nale aus Keramik/Edelstahl oder Reihenurinale - die geniale Lösung. Mit dieser smarten Anwendung werden Urinale nicht nur automatisch gespült, es lassen sich auch Funktionen wie die Fließzeitreduktion bei hochfrequenter Nutzung, gruppenweise und kalenderbasierte Hygienespülungen und Reinigungs­abschaltungen, serielle Spülauslösungen nach gleichzeitiger Nutzung mehrerer Urinale, sowie das Er­fassen und Speichern von Statistikdaten realisieren.

Das Smart Urinal-Spülsystem ermöglicht gestalterische Freiheit im Sanitärraum und bietet gleichzeitig optimale Sicherheit gegen Beschädigungen oder Manipulation an Armaturenkomponenten.

Die Smart Urinal App steht für Smartphones und Tablets mit Android- oder iOS-Betriebssystemen zur Verfügung.

Der F5 Smart Urinal Sensor F5EF3008 / F5EF3009 und die dazugehörige Unit ACEF3002 für die folgen­den, gängigsten Keramikurinale zur Verfügung.

Geberit Aller Artikelnummer: 236500000

Geberit Renova Artikelnummer: 235300000

Villeroy und/and Boch Typ Novo rund Artikelnummer: 75070001

Villeroy und/and Boch Typ Novo Artikelnummer: 75270001

Villeroy und/and Boch Typ SUBWAY Artikelnummer: 75130101

Villeroy und/and Boch Typ ARCITECTURA Artikelnummer: 55740001

Sanitärkeramik Laufen Typ NEW CAPRINO Artikelnummer: 42061000000