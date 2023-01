Vom 7. bis zum 9. März 2023 lädt GROHE zu einem digitalen Summit auf der Erlebnisplattform GROHE X ein • Unter dem Motto „Caring for Water“ wird die globale Marke gemeinsam mit Expert:innen über die Zukunft des Wohnens, der Sanitärindustrie und einen nachhaltigeren Weg in die Zukunft diskutieren • Der Summit ist ein weiterer Baustein der hybriden Markenerfahrung von GROHE

GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, kündigt heute den GROHE X Summit 2023 an, der vom 7. bis zum 9. März 2023 auf der digitalen Erlebnisplattform GROHE X stattfinden wird. Dem Leitgedanken „Caring for Water" folgend, wird die dreitägige Veranstaltung eine Vielzahl von Formaten umfassen: Bei inspirierenden Keynotes, anregenden Podiumsdiskussionen und praxisorientierten Master-Classes wird besonders im Fokus stehen, welchen Herausforderungen sich die Sanitärbranche aktuell stellen muss, wie nachhaltiges Bauen erfolgreich sein kann und welche Rolle die Ressource Wasser dabei spielt. Abgerundet wird das Programm durch die Vorstellung neuer Produkte und Technologien, die aufzeigen, wie das GROHE Produktportfolio für die Zukunft aufgestellt ist und wie es Kund:innen die bestmögliche Unterstützung für das Wachstum ihres Unternehmens in einer nachhaltigeren Zukunft bieten kann.

„Um die sozialen und ökologischen Themen anzugehen, mit denen wir heute konfrontiert sind, ist es wichtiger denn je, Wissen zu teilen und neue Ideen zu entwickeln. Das Programm des GROHE X Summit ist darauf ausgelegt, zu informieren, zu inspirieren und unsere Branche zusammenzubringen, um Veränderungen zu bewirken. Als Weiterentwicklung unseres hybriden Kundenerlebnisses bietet der Summit eine Plattform, um sich gemeinsam den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen und mit Ehrlichkeit, Optimismus und einem ausgeprägten Sinn für Zusammenarbeit in die Zukunft zu blicken. Gleichzeitig ist dies für uns auch der Auftakt zu mehreren physischen Veranstaltungen, bei denen unsere Kund:innen auch vor Ort im Laufe des nächsten Jahres in die unterschiedlichen Welten unserer Sub-Brands eintauchen können“, sagt Jonas Brennwald, Leader, LIXIL EMENA.

Ausbau des hybriden Kundenerlebnisses von GROHE

Die im März 2021 eingeführte digitale Erlebnisplattform GROHE X war der Startpunkt für GROHEs hybrides Kundenerlebnis und verzeichnet fast 2 Millionen Seitenaufrufe mit über 200 Inhalten und 14 Sprachvarianten. Die digitale Community wurde im Frühjahr 2022 mit der Eröffnung des GROHE X Brand & Communication Experience Center in Hemer erweitert. Es kombiniert ein Besucherzentrum und fünf hochmoderne Studios, die für Schulungen, Content­Produktion und hybride Veranstaltungen genutzt werden. Damit Kund:innen die Produkte der Marke live erleben können, gibt es neben GROHEs Präsenz auf Fachmessen auch in drei GROHE X Motion Trucks die Möglichkeit, die Welt von GROHE direkt vor Ort zu entdecken.

Dieser hybride Ansatz, der durch den GROHE X Summit weiter gestärkt wird, ermöglicht GROHE einen flexiblen und maßgeschneiderten Austausch mit Handwerker:innen, Großhändler:innen sowie Projektkund:innen.

Weitere Informationen zum GROHE X Summit finden Sie auf der digitalen Erlebnisplattform GROHE X. Links zur Anmeldung für einzelne Veranstaltungen werden im Januar folgen.