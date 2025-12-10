Der viwa Trinkwasserfilter wurde in den Kategorien „Circular Design“ sowie „Excellent Product Design Household“ mit dem renommierten German Design A-ward ausgezeichnet. Bild: perma-trade Wassertechnik
10.12.2025  Pressemeldung Alle News von perma-trade

perma-trade: Ausgezeichnetes Design.

Für natürlich verfeinerte Trinkwasserqualität.

Trinkwasserfilter viwa erhält in zwei Kategorien den German Design Award.

Der viwa Trinkwasserfilter von perma-trade kann nicht nur drei Dinge auf einmal – filtern, mineralisieren und vitalisieren – er sieht dabei auch noch ausgezeichnet aus. Zu diesem Schluss kam die Jury des German Design Councils, die den Filter gleich in zwei Kategorien mit dem renommierten German Design Award bedachte: in der Kategorie „Circular Design“ sowie in der Kategorie „Excellent Product Design Household“.

Der German Design Award steht für Designqualität mit Haltung und geht an Produkte und Projekte, die durch ihre Gestaltung Innovation vorantreiben, Verantwortung übernehmen und neue Perspektiven schaffen. So wurde im Jury Statement für die Kategorie „zirkuläre Produktgestaltung“ neben den ressourcenschonenden Materialien auch die klare Formensprache von viwa hervorgehoben: „Durchdachte Technik, langlebige Komponenten und ein ästhetisch stimmiges Design setzen ein beeindruckendes Zeichen für zirkuläre Produktgestaltung auf höchstem Niveau.“ Auch in der Kategorie „Exzellentes Produktdesign Haushalt“ konnte viwa mit der Kombination aus Filtration und Mineralisierung sowie der benutzerfreundlichen Connector-Technologie als „überzeugende Lösung für plastikfreie Haushalte“ mit besonderer ästhetischer und funktionaler Konsequenz punkten.

Mehr als ein Filter

Viwa fitert einen Großteil der evtl. im Trinkwasser enthaltenen Schad- Trüb- und Geschmacksstoffe heraus. Eine Vitalisierungseinheit sorgt dabei zudem durch eine Kombination aus Verwirbelung und Magnetisierung für eine Vitalisierung des Trinkwassers. Für weiteren Mehrwert sind viwa-Filterkerzen optional mit einer Zink- und Magnesium-Mineralisierung erhältlich, die basisches Trinkwasser liefert. So verwandelt viwa die hauseigene Küchenarmatur in eine Quelle für verfeinerten Trinkwassergenuss und hilft dabei, mehr Nachhaltigkeit in Fluss zu bringen. Wer Leitungswasser trinkt, trägt dazu bei, Plastikflaschenmüll und CO2-Emissionen einzusparen. Zudem sind auch die Filter-Komponenten selbst aus hochwertigen, robusten Materialien und „Made in Germany“. Die Filterkerze besteht aus Aktivkohle, die aus Kokosnussschalen gewonnen wird, und kann nach dem Tausch einfach über den Hausmüll entsorgt werden.

perma-trade Wassertechnik GmbH
perma-trade Wassertechnik GmbH
Röntgenstrasse 2
71229 Leonberg (Höfingen)
Deutschland
Telefon:  07152 - 93919-0
www.perma-trade.de
