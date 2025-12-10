Trinkwasserfilter viwa erhält in zwei Kategorien den German Design Award.

Der viwa Trinkwasserfilter von perma-trade kann nicht nur drei Dinge auf einmal – filtern, mineralisieren und vitalisieren – er sieht dabei auch noch ausgezeichnet aus. Zu diesem Schluss kam die Jury des German Design Councils, die den Filter gleich in zwei Kategorien mit dem renommierten German Design Award bedachte: in der Kategorie „Circular Design“ sowie in der Kategorie „Excellent Product Design Household“.

Der German Design Award steht für Designqualität mit Haltung und geht an Produkte und Projekte, die durch ihre Gestaltung Innovation vorantreiben, Verantwortung übernehmen und neue Perspektiven schaffen. So wurde im Jury Statement für die Kategorie „zirkuläre Produktgestaltung“ neben den ressourcenschonenden Materialien auch die klare Formensprache von viwa hervorgehoben: „Durchdachte Technik, langlebige Komponenten und ein ästhetisch stimmiges Design setzen ein beeindruckendes Zeichen für zirkuläre Produktgestaltung auf höchstem Niveau.“ Auch in der Kategorie „Exzellentes Produktdesign Haushalt“ konnte viwa mit der Kombination aus Filtration und Mineralisierung sowie der benutzerfreundlichen Connector-Technologie als „überzeugende Lösung für plastikfreie Haushalte“ mit besonderer ästhetischer und funktionaler Konsequenz punkten.

Mehr als ein Filter