Water Safety Plan 2023: Anforderungen aus der EU-Richtlinie/TrinkwV und die Struktur des Water Safety Plans

Wann

14.09.2023 in Paderborn

In dieser Seminarreihe stellen wir Ihnen die wichtigsten Anforderungen aus der EU-Trinkwasserrichtlinie und der TrinkwV vor und behandeln den Water Safety Plan in Theorie und Praxis mit dem UBA-Handbuch als Leitfaden.

Anforderungen aus der EU-Richtlinie/TrinkwV und die Struktur des Water Safety Plans:

Alles neu? Was beinhaltet die Risikobeurteilung der Trinkwasser-Installation

Abgrenzung des WSP-Konzepts zur Gefährdungsanalyse nach TrinkwV

WSP - Von der Systembeschreibung bis zur Risikobeherrschung

Nachhaltigkeit des WSP, Intervalle zur Verifizierung und Revision

Die Umsetzung des WSP an einer beispielhaften Trinkwasser-Installation:

Das WSP-Team und seine ersten Schritte

Beschreibung der Trinkwasser-Installation im vorhandenen Objekt

Systembewertung und Abschätzung möglicher Risiken

Maßnahmen zur Beherrschung der Risiken aus der Systembewertung

Maßnahmen erfolgreich?

Weitere Termine finden zudem noch in Memmingen, Trier und Leipzig statt.

Fit für Trinkwasser

Wann

18.-19.09.23 in Erlangen

Trinkwasser: Keine Ressource wird in größeren Mengen lebenslang von allen Menschen aufgenommen. Daher sind Schutz und Sicherstellung der Trinkwassergüte und Qualität oberste Aufgabe für Fachingenieur, Planer und Fachhandwerker, aber auch für den Anlagenbetreiber.

Worum es in diesem Seminar geht:

Gesundheit: Grundlagen der Hygiene im Zusammenhang mit Trinkwasserinstallationen

Gesundheit: Sie lernen die mikrobiologischen und chemischen Anforderungen genau kennen

Technik: Wie können hygienische Problemzonen bewertet und welche Lösungen können umgesetzt werden?

Technik: Welche Werkstoffe sind für Trinkwasserinstallationen grundsätzlich geeignet?

Technik: Welche einschlägigen Regelwerke sind zu beachten und welche sind die elementar zu beachtenden Inhaltspunkte?

Technik: Was muss bei Planung, Montage, Betrieb und Instandhaltung beachtet werden?

In Zusammenarbeit mit der Schulungsinitiative Fit für Trinkwasser bietet Ihnen die REHAU AKADEMIE in diesem 2- tägigen Seminar die Möglichkeit zur Qualifikation gemäß Fachkraft für Hygiene in der Trinkwasserinstallation an.

RAUCAD Grundseminar

Wann:

19.-20.09.2023 in Erlangen

Im 2-tägigen RAUCAD Grundseminar in Erlangen lernen Sie die Grundlagen der Software und erstellen unter Anleitung ein kleines Projekt.

Ermittlung der Heizlast nach DIN TS zur EN 12831 mit U-Wert Berechnung

Sichere und einfache Auslegungsplanung der REHAU Flächenheizung

Graphische Darstellung der REHAU Flächenheizung

Heizkörperauslegung mit VDI 3805 Daten

Rohrnetzplanung in Grundriss und Strangschema

Rohrnetzberechnung von Heizungs-, Trinkwasser und Entwässerungsleitungen

Water Safety Plan 2023 (online – Kurzversion)

Wann

04.09.2023

13:30 – 15:00 Uhr

online

In diesem Online-Seminar stellen wir Ihnen in einer Kurzversion die wichtigsten Anforderungen aus der EU-Trinkwasserrichtlinie und der TrinkwV vor und behandeln den Water Safety Plan in Theorie und Praxis mit dem UBA-Handbuch als Leitfaden.

Abwassertechnik und Grundstücksentwässerung gemäß DIN 1986-100

Wann

06.09.2023

13:00 - 16:30 Uhr

online

In diesem Online-Seminar betrachten wir beide Segmente der DIN 1986-100. Sowohl die Vorgaben aber auch Möglichkeiten für Niederschlagswasser wie auch die planerischen und handwerklichen Anforderungen für die sichere Ableitung von Schmutzwasser. Sie erhalten darüber hinaus wertvolle und wichtige Informationen zum Themenbereich des Schallschutzes bei Abwasserinstallationen.

