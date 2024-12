Schluss mit Kistenschleppen, Plastikbergen und lästigem Warten: Mit den Wassersystemen von GROHE gestalten Privatpersonen und Unternehmen ihren Wasserverbrauch komfortabler und nachhaltiger. GROHE Blue veredelt Leitungswasser und hilft dadurch, die Umwelt zu schützen: Bis zu 800 Einweg-Plastikflaschen kann eine vierköpfige Familie jährlich sparen,1 während ein Büro mit 30 Mitarbeitenden mit der Professional-Lösung 6.600 Ein-Liter-Wasserflaschen pro Jahr einspart.2 Zudem werden für einen Liter Flaschenwasser bis zu sieben Liter Wasser benötigt3 und, bezogen auf PET- Flaschen, inklusive Transport mindestens 108 Gramm CO2-Emissionen generiert.2

GROHE bietet ein umfassendes Portfolio mit verschiedenen Lösungen für jeden Kundenwunsch:

GROHE Blue Pure: Der natürliche Geschmack reinen Wassers

GROHE Blue Pure ist ideal für Menschen, die den natürlichen Geschmack von stillem Wasser bevorzugen. Die Armatur verfügt über getrennte Wasserführungen für gefiltertes und ungefiltertes Wasser, sodass sie zusätzlich wie eine normale Küchenarmatur verwendet werden kann. Verschiedene Filterlösungen wie Aktivkohlefilter oder Magnesium- und Zinkfilter verfeinern zusätzlich den Geschmack. Darüber hinaus sorgen die Filtertechnologien für die optimale Entfaltung des Aromas im Kaffee und steigern die Langlebigkeit anderer Küchengeräte wie Wasserkocher durch die Nutzung von kalkreduziertem Wasser.

GROHE Blue Home: Der Küchen-Allrounder

GROHE Blue Home bietet gefiltertes, gekühltes und auf Wunsch mit Kohlensäure versetztes Wasser direkt aus der Küchenarmatur. Die schlanke Armatur wird intuitiv über farbig beleuchtete Touch-Schaltflächen bedient und liefert drei Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde.

GROHE Blue Professional: Wunsch-Wasser für alle

In Büroküchen ist der Wasserbedarf oft deutlich höher. GROHE Blue Professional veredelt das Wasser ganz wie die Home-Variante, ist dabei jedoch mit einer höheren Kapazität von zwölf Litern gekühltem, sprudelndem Wasser pro Stunde auf große Gruppen von bis zu 40 Personen ausgelegt. GROHE Blue Professional kann nicht nur mit den 425-g-CO2- Standardflaschen betrieben werden, sondern auch mit separat zu erwerbenden GROHE 2- kg-CO2-Flaschen - sie reichen für jeweils bis zu 350 Liter mit Kohlensäure versetztem Wasser.

GROHE Red: Jederzeit kochend heißes Wasser

Lust auf Tee - oder richtig Hunger? Mit GROHE Red beziehen Nutzer:innen auf Knopfdruck kochendes Wasser in exakt der benötigten Menge aus der Küchenarmatur. Unnötig erhitztes Wasser gehört der Vergangenheit an, der Wasserkocher wird obsolet. Besonders praktisch: Mit der „Potfiller“-Funktion kann ein größerer Topf mit bis zu drei Litern kochendem Wasser auf einmal gefüllt werden, das reicht auch für die rasche Zubereitung einer großen Portion Nudeln. Für ein Plus an Sicherheit hat GROHE Red eine integrierte SGS-TÜV Saar TÜV zertifizierte Kindersicherung, die sicherstellt, dass sich die Kleinen im Haushalt nicht durch höhere Wassertemperaturen verbrühen und verletzen. Damit das kochend heiße Wasser fließen kann, muss zunächst der obere Druckknopf entriegelt werden. Der patentierte Luftsprudler lässt das kochend heiße Wasser gleichmäßig und ohne Spritzer fließen. Die automatische Abschaltfunktion stoppt den Heißwasserfluss augenblicklich, sobald der Knopf losgelassen wird. Der GROHE Red Boiler ist in zwei Größen erhältlich: Größe M hat ein Fassungsvermögen von drei Litern, Größe L bietet 5,5 Liter kochendes Wasser.

Versteckte Technik, schnelle Installation

Die Armaturen der GROHE Blue und GROHE Red Systeme sind in verschiedenen Farben und Oberflächenvarianten sowie unterschiedlichen Auslaufformen verfügbar, dadurch passen sie zu jeder Spüle und Küche. Kühler, Filter und Boiler sind für Nutzer:innen unsichtbar unter der Spüle verborgen.

Mit dem „Buy it installed“-Komfortpaket bietet GROHE zudem die schnelle und problemlose Installation durch einen offiziellen und selbstständigen GROHE Service- und Installationspartner, der auf Fachkundenwunsch auch bei Erstmontagen durch Küchenstudios unterstützend tätig wird. Teil des Pakets ist auch eine automatische Garantieverlängerung auf drei Jahre.

